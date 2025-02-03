Ворог намагається прорватися між позиціями: військовий експерт Жмайло про ситуацію біля Андріївки на Покровському напрямку

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ситуація біля Андріївки залишається важкою. Російське командування намагається знаходити слабкі шпарини в нашій обороні, яка у нас будується по вузлах, і противник робить спроби прорватися між позиціями наших сил. А щодо Андріївки, то росіяни вирішили, як кажуть, "не жаліти свічок". Річ у тім, що в районі цього населеного пункту розташовані оборонні укріплення, які будувалися ще влітку. А окупанти фактично по наших замінованих полях та підготовлених шанцях (земляна польова фортифікаційна споруда, – ред.) намагаються скупчувати там нові порції гарматного м'яса з єдиною командою: "Помри, але добіжи до Андріївки"", - прокоментував військовий експерт.

За його словами, росіянам критично важливо заволодіти населеним пунктом Андріївка, хоч і далі до Костянтинополя тягнеться низка оборонних укріплень.

"Підрив дамби Курахівського водосховища частково загальмував просування російських військ з півночі, що убезпечує залишки нашого Курахівського плацдарму. Противник намагається зробити ще один пролом, щоб змусити нас остаточно відійти від цього плацдарму, зокрема з Дачного та інших частин території, які продовжують утримувати Сили оборони України. Ситуація залишається дуже напруженою, однак попередня інженерна підготовка та українські оборонці все-таки завдають окупантам величезних втрат", - резюмував Дмитро Жмайло.