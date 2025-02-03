Ворог намагається прорватися між позиціями: військовий експерт Жмайло про ситуацію біля Андріївки на Покровському напрямку
Дмитро Жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, зазначив, що ворог намагається проломити нашу оборону біля Андріївки, щоб змусити ЗСУ відійти з Курахівського плацдарму
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Ситуація біля Андріївки залишається важкою. Російське командування намагається знаходити слабкі шпарини в нашій обороні, яка у нас будується по вузлах, і противник робить спроби прорватися між позиціями наших сил. А щодо Андріївки, то росіяни вирішили, як кажуть, "не жаліти свічок". Річ у тім, що в районі цього населеного пункту розташовані оборонні укріплення, які будувалися ще влітку. А окупанти фактично по наших замінованих полях та підготовлених шанцях (земляна польова фортифікаційна споруда, – ред.) намагаються скупчувати там нові порції гарматного м'яса з єдиною командою: "Помри, але добіжи до Андріївки"", - прокоментував військовий експерт.
За його словами, росіянам критично важливо заволодіти населеним пунктом Андріївка, хоч і далі до Костянтинополя тягнеться низка оборонних укріплень.
"Підрив дамби Курахівського водосховища частково загальмував просування російських військ з півночі, що убезпечує залишки нашого Курахівського плацдарму. Противник намагається зробити ще один пролом, щоб змусити нас остаточно відійти від цього плацдарму, зокрема з Дачного та інших частин території, які продовжують утримувати Сили оборони України. Ситуація залишається дуже напруженою, однак попередня інженерна підготовка та українські оборонці все-таки завдають окупантам величезних втрат", - резюмував Дмитро Жмайло.
- 31 січня у OSINT-проєкт DeepState повідомляли, що російські терористи атакують і намагаються перерізати дорогу, яка з'єднує Покровськ і Костянтинівку Донецької області.
- Також співзасновник та аналітик проєкту DeepState Руслан Микула розповів, що ворог присутній на околицях Андріївки та в деяких будинках.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.54 Купівля 41.54Продаж 42.07
- EUR Купівля 42.82Продаж 43.66
- Актуальне
- Важливе