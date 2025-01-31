Ворог присутній на околицях Андріївки та в деяких будинках, - аналітик DeepState про Покровський напрямок

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Якщо говорити за Новоандріївку, то контроль противника над селом насправді відбувся декілька днів тому. Просто ворог не заходив в село і не намагався його зачистити. Станом на вчора противник контролює даний населений пункт, який складається буквально з однієї вулиці, а також лісосмугу, яка західніше даного села. По Удачному: там зараз тривають важкі зіткнення. По-перше, противник проводить наступ на позиції Сил оборони південніше в лісосмугах. І там дуже велике число піхоти задіяно, які наступають із Солоного. Також важка ситуація зараз на східній околиці Удачного, там де так звана промзона, там якісь адмінбудівлі, шахти знаходяться. І відповідно зараз ворог там намагається закріпитися", - сказав він.

Руслан Микула зауважив, що більшість будівель в Удачному практично знищені. На його думку, Сили оборони або вже вийшли звідти, або вийдуть, адже там важко закріпитися.

"Відповідно, швидше за все Сили оборони звідти або відійшли, або відійдуть, так як далі там закріпитися буде вкрай важко. Ну а противник у принципі буде контролювати підходи туди. Дещо вдалося стабілізувати район північно-східніше Удачного, де вентиляційний ствол. Там, власне, йшло накопичення піхоти противника, і вони намагалися пройти західніше по посадці у бік самої вже шахти. Але Сили оборони там провели ряд зустрічних боїв і вдалося противника звідти вибити. Важка ситуація східніше даного вентиляційного ствола, де противник зараз закріпляється у Котлиному і фактично або все, або практично все село зараз під контролем противника", - розповів він.

Аналітик DeepState також зауважив, що ворог поступово просувається у районі Андріївки та Шевченка.

"У нього (ворога, - ред.) є вклинення, яке можна побачити на мапі, де червона зона контролю сепарована від решти окупованих територій. Противник забігає зараз у інженерно-фортифікаційні споруди Сил оборони, які там побудовані. І їх там вкрай багато, значна частина з них пуста, бо для оборони Андріївки треба значні сили, а так як сили обмежені, то відповідно багато цих бліндажів зараз пусті. І відповідно противник із Петропавлівки через лісосмуги забігає в Андріївку, також забігає в будинки, намагається закріпитися і підтягнути нові групи для закріплення. Тобто зараз противник фізично присутній на околицях Андріївки та в деяких будинках. Його намагаються вибити, але варто розуміти, що доволі якісні інженерно-фортифікаційні споруди, які там, вони не дадуть це зробити доволі швидко, а то і можливо навіть не дадуть взагалі цього зробити", - вважає Руслан Микула.

Щодо північно-східного напрямку Покровська, за словами експерта, росіяни закріплюються в Баранівці та проводять штурмові дії на Водяне Друге.

"Там невеличка промзона, підприємство розташоване, вони зараз намагаються від Баранівки просунутися і закріпитися на цьому підприємстві. Зараз намагаються їх там зачистити, але ситуація уточнюється. Біля Воздвиженки ворог продовжує накопичення. Знову ж таки велику роль грає Очеретине, яке є величезним просто хабом противника. Звідки у темну пору доби висуваються колони піхотні механізовані, в Новоолександрівку. І, власне, з Новоолександрівки вже тривають штурмові дії через Воздвиженку в напрямку Малинівки та Єлизаветівки", - зазначив він.

Руслан Микула також розповів, що ворог наразі впевнено контролює одну з ферм біля Воздвиженки. Крім того намагається закріпитися на фермі північніше, яка в кількох сотнях метрів від траси.

"Крім того, противників фіксували на трасі, але їх було вбито. І загалом тенденція така, що ворог хоче вийти на трасу, перерізати її, намагається, по-перше, вбити клин, щоб мати якийсь оперативний простір, а також, мати можливість його розширити. Адже зараз бойові порядки, вони розтягуються через те, що ворог вклинюється. І противник далі буде намагатися вже заходити в Єлизаветівку зі спини і рухатися на населений пункт Нова Полтавка вздовж траси, якщо йому вдасться вийти на трасу", - додав аналітик.