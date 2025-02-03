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Головна Спорт Найдорожчий футболіст світу Неймар змінив команду, а Данія з рекордом виграла ЧС з гандболу. Головні новини світового спорту за тиждень
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Найдорожчий футболіст світу Неймар змінив команду, а Данія з рекордом виграла ЧС з гандболу. Головні новини світового спорту за тиждень

Дмитро Марценишин
3 лютого, 2025 понедiлок
13:21
Спорт Неймар на церемонії на честь повернення у "Сантос"

Бразильський форвард Неймар повернувся до "Сантоса", збірна Данії вчетверте поспіль виграла ЧС з гандболу, а в Лізі чемпіонів визначилися усі учасники плей-офф

Зміст

Неймар розірвав контракт з "Аль-Хілялем" та повернувся до "Сантоса" 

31 січня Неймар повернувся з "Аль-Хіляля" зі Саудівської Аравії до  "Сантоса". Наступного дня бразильський клуб, за який також виступав "Король футболу" Пеле, влаштував форварду презентацію під гаслом "Принц повернувся". Вона відбулася на переповненому 17-тисячному стадіоні. Неймар розпочав кар'єру саме в "Сантосі", за який він грав  у 2009-2013 роках. Після цього бразильський клуб продав нападника за 88 млн євро до іспанської "Барселони". 

Неймар досі залишається найдорожчим футболістом світу, після того, як у 2017 році перейшов з "Барси" до французького ПСЖ за 222 млн євро.

Фани "Сантоса" на презентації Неймара

Фани "Сантоса" на презентації Неймара, фото: Getty Images

32-річний футболіст розірвав контракт з "Аль-Хілялем", який був розрахований до літа 2025 року, за взаємною згодою сторін.  Неймар перейшов до команди з Саудівської Аравії з французького ПСЖ за $98 млн у серпні 2023 року. Через постійні травми він за півтора року зіграв за "Аль-Хіляль" лише 7 матчів, забив 1 гол та віддав 3 результативні передачі.   

За сезон Неймар отримував $103 млн та заробив у клубі орієнтовно $152 млн. Таким чином "Аль-Хіляль" загалом втратив через невдалий трансфер бразильця близько $250 млн.    

З "Барселоною" Неймар виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, клубний чемпіонат світу та два титули Ла Ліги. З ПСЖ став п'ятиразовим чемпіоном Франції. 

Неймар зіграв 128 матчів та забив 79 голів за збірну Бразилії. У 2016 році в її складі став олімпійським чемпіоном.

Данія вчетверте поспіль виграла ЧС з гандболу

Лідер збірної Данії Матіас Гідсель (в центрі) у фіналі ЧС з гандболу проти Хорватії

Лідер збірної Данії Матіас Гідсель (в центрі) у фіналі ЧС з гандболу проти Хорватії, фото: Getty Images

2 лютого завершився чемпіонат світу з гандболу серед чоловіків, який відбувався у Норвегії, Данії та Хорватії. У фінальному матчі в Осло Данія перемогла Хорватію з рахунком 32:26 та вчетверте поспіль здобула золоті медалі ЧС. Також данці є олімпійськими чемпіонами - 2024. 

На шляху до титулу вони виграли усі 9 матчів. У групі найсильніша команда світу завдала поразок Алжиру (47:22), Тунісу (32:21) та Італії (39:20). На основному раунді майбутні переможці здолали Німеччину (40:30), Швейцарію (39:28) і Чехію (28:22). У чвертьфіналі - Бразилію (33:21), а у півфіналу - Португалію (40:27).  

Найкращим гравцем ЧС визнали лідера збірної Данії Матіаса Гідселя, який у фіналі закинув 10 м'ячів. Загалом на турнірі він відзначився 74 голами та тріумфував у суперечці бомбардирів. 

Данія стала першою командою в історії, яка виграла чотири поспіль чемпіонати світу. Переможна серія данців на ЧС складає 37 матчів. 

Бронзові нагороди ЧС-2025 отримала Франція, яка у матчі за третє місце переграла Португалію (35:34). 

Завершився основний раунд Ліги чемпіонів

Ерлінг Холанд (ліворуч) у матчі Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" - "Брюгге"

Ерлінг Холанд (ліворуч) у матчі Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" - "Брюгге", фото: Getty Images

29 січня завершився основний раунд ЛЧ. Перед завершальними матчами до плей-офф ризикували не потрапити два топклуби - ПСЖ та "Манчестер Сіті". Французи з 10 очками йшли 22-ми, англійці з 8 пунктами розташувалися на "непрохідному" 25-му місці. 

У підсумку фаворити впоралися із завданням. ПСЖ у Німеччині розгромив "Штутгарт" (4:1), а "Ман Сіті" вдома переграв бельгійський "Брюгге" (3:1). Парижан фінішували 15-ми, а манчестерці - 22-ми. 

Єдиний представник України в турнірі "Шахтар" в останньому матчі поступився у Дортмунді німецькій "Боруссії" (1:3), залишився із 7 очками на 27-й позиції та вибув з турніру.  

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Напряму до 1/8 фіналу вийшли англійські "Ліверпуль", "Арсенал" і "Астон Вілла", італійський "Інтер", іспанські "Барселона" й "Атлетико", німецький "Баєр" та французький "Лілль". 

Команди, які посіли 9-24 місця зіграють за право потрапити туди у стикових матчах. Там зустрінуться французькі "Брест" та ПСЖ, "Брюгге" - "Аталанта" (Італія), "Манчестер Сіті" - "Реал" (Іспанія), "Ювентус" (Італія) - ПСВ (Нідерланди), "Монако" (Франція) - "Бенфіка" (Португалія), "Спортинг" (Португалія) - "Боруссія", "Селтік" (Шотландія) - "Баварія" (Німеччина), "Феєнорд" (Нідерланди) - "Мілан" (Італія).  

Перші матчі відбудуться 11 та 12 лютого, повторні - 18 і 19 лютого.

Ексфутболіста "Інтера" заарештували у справі про контрабанду наркотиків

Раджа Наїнгголан

Раджа Наїнгголан, фото: Getty Images

27 січня бельгійця Раджу Наїнгголана затримала поліція. У прокуратурі заявили, що його позбавили волі у справі про контрабанду наркотиків. 

Загалом в рамках цього розслідування було проведено 30 обшуків. Розслідування стосується контрабанди кокаїну з Південної Америки в Європу через порт Антверпен. 

Проте, вже 29 січня Наїнгголана звільнили з-під варти. Його адвокат стверджує, що футболісту не висували звинувачень безпосередньо з приводу контрабанди наркотиків. Гравець нібито позичав кошти кільком особам, а поліція тепер з'ясовує, куди пішли ці гроші. 

Наприкінці січня 36-річний Наїнгголан дебютував за команду другого бельгійського дивізіону "Локерен-Темсе". Також він виступав за італійські "П'яченцу", "Кальярі", "Рому", СПАЛ та "Інтер", з яким виграв Серію A у 2021 році. Хавбек зіграв 30 матчів та забив 6 голів за збірну Бельгії. 

Відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи 

Артем Довбик (у центрі) у грі Ліги Європи "Рома" - "Айнтрахт"

Артем Довбик (у центрі) у грі Ліги Європи "Рома" - "Айнтрахт", фото: Getty Images

31 січня у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування стикових матчів ЛЄ. На стадії 1/16 фіналу зіграють команди, які в основному раунді посіли 9-24 місця. 8 найкращих клубів напряму вийшли до 1/8 фіналу.  

Серед сіяних опинилися норвезький "Буде Глімт", бельгійський "Андерлехт", румунська ФКСБ, нідерландський "Аякс", іспанський "Реал Сосьєдад", турецький "Галатасарай", італійська "Рома" та чеська "Вікторія Плзень". До другого кошика потрапили угорський "Ференцварош", португальський "Порту", нідерландські АЗ і "Твенте", данський "Мідтюлланд", бельгійський "Уніон", грецький ПАОК та турецький "Фенербахче".    

Напряму до 1/8 фіналу вийшли італійський "Лаціо", іспанський "Атлетик", англійські "Манчестер Юнайтед" і "Тоттенгем", німецький "Айнтрахт", французький "Ліон", грецький "Олімпіакос" та шотландський "Рейнджерс". 

У підсумку в 1/16 фіналу сформувалися наступні пари: "Ференцварош" - "Вікторія Плзень", "Твенте" - "Буде Глімт", "Уніон" - "Аякс", АЗ - "Галатасарай", "Порту" - "Рома", "Фенербахче" - "Андерлехт", ПАОК - ФКСБ, "Мідтюлланд" -  "Реал Сосьєдад".  Перші матчі відбудуться 13 лютого, повторні - 20 лютого.

Єдиний представник України у ЛЄ "Динамо" в останньому турі здобуло в Гамбурзі перемогу над латвійським РФШ (1:0), набрало 4 очка та завершило виступи в турнірі на 34-й позиції. 

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