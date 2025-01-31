Ліга Європи: результати жеребкування 1/16 фіналу

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА .

На стадії 1/16 фіналу зіграють команди, які в основному раунді ЛЄ посіли 9-24 місця. 8 найкращих клубів напряму вийшли до 1/8 фіналу.

Серед сіяних опинилися норвезький "Буде Глімт", бельгійський "Андерлехт", румунська ФКСБ, нідерландський "Аякс", іспанський "Реал Сосьєдад", турецький "Галатасарай", італійська "Рома" та чеська "Вікторія Плзень". До другого кошика потрапили угорський "Ференцварош", португальський "Порту", нідерландські АЗ і "Твенте", данський "Мідтюлланд", бельгійський "Уніон", грецький ПАОК та турецький "Фенербахче".

Напряму до 1/8 фіналу вийшли італійський "Лаціо", іспанський "Атлетик", англійські "Манчестер Юнайтед" і "Тоттенгем", німецький "Айнтрахт", французький "Ліон", грецький "Олімпіакос" та шотландський "Рейнджерс".

У підсумку в 1/16 фіналу сформувалися наступні пари:

"Ференцварош" - "Вікторія Плзень"

"Твенте" - "Буде Глімт"

"Уніон" - "Аякс"

АЗ - "Галатасарай"

"Порту" - "Рома"

"Фенербахче" - "Андерлехт"

ПАОК - ФКСБ

"Мідтюлланд" - "Реал Сосьєдад"

Перші матчі відбудуться 13 лютого, повторні - 20 лютого.

Як у Лізі Європи зіграло "Динамо"

Київське "Динамо" у 1-му турі поступилось у Гамбурзі "Лаціо" з рахунком 0:3. У 2-му турі українці програли у гостях німецькому "Гоффенгайму" (0:2). 3-й тур закінчився поразкою "Динамо" у зустрічі з "Ромою" (0:1).

4-й тур динамівці несподівано програли "Ференцварошу" (0:4). У 5-му турі кияни вважались фаворитами, але поступилися "Вікторії Плзень" (1:2).

У 6-му турі "Динамо" виявилося слабшим за "Реал Сосьєдад" (0:3) та втратило шанси на вихід до плей-офф Ліги Європи.

Лише після цього команда Олександра Шовковського зіграла в Стамбулі внічию з "Галатасараєм" (3:3) і заробила перше очко в турнірі.

У 8-му турі "Динамо" перемогло латвійський РФШ 1:0, набрало 4 очка та завершили виступи в Лізі Європи на 34-му місці.