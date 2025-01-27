Зірку збірної Бельгії заарештували у справі про контрабанду наркотиків
Бельгійського футболіста Раджу Наїнгголана затримали у справі про контрабанду наркотиків через порт в Антверпені
Про це повідомляє Sky Sport Italia.
У прокуратурі Брюсселя підтвердили, що Наїнгголана позбавили волі в рамках справи про контрабанду наркотиків, але відмовилися від додаткових коментарів, пославшись на принцип презумпції невинуватості.
Загалом в рамках розслідування вранці 27 січня було проведено близько 30 обшуків в Антверпені та Брюсселі. Розслідування стосується контрабанди кокаїну з Південної Америки в Європу через порт Антверпен.
Минулого тижня Наїнгголан дебютував за команду другого бельгійського дивізіону "Локерен-Темсе" та забив гол. У клубі зазначили, що в понеділок півзахисник пропустив ранкове тренування, але від інших коментарів утрималися.
За даними Gazet van Antwerpen, останніми роками футболіста часто бачили на вечірках в Антверпені з особами близькими до наркоторговців.
36-річний Раджа Наїнгголан виступав за італійські "П'яченцу", "Кальярі", "Рому", СПАЛ та "Інтер", з яким виграв Серію A у 2021 році. Хавбек зіграв 30 матчів та забив 6 голів за збірну Бельгії, за яку не виступає з 2018 року.
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