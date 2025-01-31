Відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги чемпіонів

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

На стадії 1/16 фіналу зіграють команди, які в основному раунді ЛЧ посіли 9-24 місця. 8 найкращих клубів напряму вийшли до 1/8 фіналу.

При процедурі жеребкування серед сіяних опинилися італійські "Аталанта" та "Мілан", німецькі "Боруссія Дортмунд" і "Баварія", іспанський "Реал", нідерландський ПСВ, французький ПСЖ, португальська "Бенфіка". У іншому кошику були французькі "Монако" та "Брест", нідерландський "Феєнорд", італійський "Ювентус", шотландський "Селтік", англійський "Манчестер Сіті", португальський "Спортинг" і бельгійський "Брюгге".

Напряму до 1/8 фіналу вийшли англійські "Ліверпуль", "Арсенал" і "Астон Вілла", італійський "Інтер", іспанські "Барселона" й "Атлетико", німецький "Баєр" та французький "Лілль".

У підсумку в 1/16 фіналу сформувалися наступні пари:

"Брест" - ПСЖ

"Брюгге" - "Аталанта"

"Манчестер Сіті" - "Реал"

"Ювентус" - ПСВ

"Монако" - "Бенфіка"

"Спортинг" - "Боруссія"

"Селтік" - "Баварія"

"Феєнорд" - "Мілан"

Перші матчі відбудуться 11 та 12 лютого, повторні - 18 і 19 лютого.

Як у Лізі чемпіонів виступив "Шахтар"

Для "Шахтаря" дебютний матч ЛЧ проти італійської "Болоньї" закінчився гостьовою нічиєю 0:0. У 2-му турі чемпіони України у німецькому Гельзенкірхені поступились "Аталанті" (0:3). У 3-му турі "гірники" програли в Лондоні "Арсеналу" (0:1).

Номінально домашній матч проти швейцарського "Янг Бойз" (2:1) у 4-му турі став першим переможним для "Шахтаря". У 5-му турі "Шахтар" у меншості не втримав перемогу над ПСВ (2:3). 6-й тур закінчився для українців розгромною поразкою від "Баварії" (1:5).

Завдяки перемозі в матчі 7-го туру над "Брестом (2:0) "Шахтар" зберіг шанси на вихід в 1/8 фіналу. Проте у 8-му турі команда Маріно Пушича програла "Боруссії" з Дортмунду (1:3) і вибула з турніру.