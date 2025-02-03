Упродовж пів року Сили безпілотних систем здійснили понад 220 операцій вглиб РФ, - Сухаревський

Про це розповів командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський, інформує Радіо Свобода.

"Наші "бомбери", підрозділи, які їх використовують, показують приклад надзвичайної ефективності. Наприклад, тільки за крайні два місяці нашими підрозділами Nemesis було уражено більше 15 одиниць дороговартісних "БУК-М3", "Тор" і решта. З цікавих глибин, це, наприклад, ураження "БУК-М3" буквально два тижні тому на глибину 57 кілометрів", - зазначив він.

Командувач також підкреслив, що триває активна робота щодо систематизації різних програмних комплексів і розробки нових тактик для наземних роботизованих комплексів.

"Ми вже почали процес синхронізації і вироблення складових діяльності на морі в концепті оборони і атаки. І я думаю, що дуже скоро ми вже перейдемо до практичної складової такої діяльності", – підсумував Сухаревський.