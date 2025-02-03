Ніколас Кейдж виступив проти використання ШІ в кіно

Про це пише Variety.

2 лютого в Юніверсал-Сіті, Каліфорнія, відбулася 52-га щорічна церемонія премії Saturn Awards. Американський актор Ніколас Кейдж переміг в номінації "Найкращий актор" за роль у фільмі "Сценарій мрії" режисера Крістоффера Борглі.

Під час отримання нагороди актор виступив із промовою, в якій висловив занепокоєння через поширення штучного інтелекту.

"Є інший світ, який також турбує мене. Він розгортається прямо зараз навколо нас: новий світ ШІ. Я переконаний, що не можна дозволяти роботам мріяти про нас. Роботи не можуть відображати людський стан за нас. Це глухий кут, якщо актор дозволяє одному роботу зі штучним інтелектом маніпулювати його або її грою навіть трошки. Дюйм зрештою стане милею. Уся чесність, чистота і правда мистецтва будуть замінені лише фінансовими інтересами. Ми не можемо цього допустити", - заявив Кейдж.

Він поділився, що існують речі, на які роботи не здатні.

"Завдання всього мистецтва, на мій погляд, включаючи кіновиробництво, полягає в тому, щоб тримати дзеркало для зовнішніх та внутрішніх історій людського стану через дуже людський вдумливий та емоційний процес відтворення. Робот не може цього зробити. Якщо ми дозволимо роботам робити це, воно втратить всяку щирість і зрештою втратить гостроту і перетвориться на кашу. Не буде людської реакції на життя, яким ми його знаємо. Це буде життя, яке нам покажуть роботи", - наголосив актор.

Він закликав також присутніх у залі захистити себе від втручання ШІ у "справжні та чесні висловлювання".

У жовтні 2024 року Кейдж висловив занепокоєння щодо того, що сканування його тіла, зроблене для "Нуар Людина-павук" може бути використаним для відтворення після смерті.

"Вони просто вкрадуть моє тіло і зроблять із ним усе, що захочуть, за допомогою цифрового ШІ. Боже, сподіваюся, без ШІ. Я сповнений жаху від цього. Я дуже голосно про це говорив. … І це змушує мене задуматися, чи знаєте, де зрештою виявиться правда митців? Чи буде вона замінена? Чи буде вона трансформована? Де буде серцебиття? Я маю на увазі, що ви збираєтеся робити з моїм тілом і обличчям, коли я помру? Я не хочу, щоб ви щось робили з цим", - зізнався актор.

