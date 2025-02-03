Після поранень і ампутацій п’ятеро українських військових зійшли на Кіліманджаро
П’ятеро українських військовослужбовців після поранень і ампутацій зійшли на найвищу гору Африки - Кіліманджаро
Про це повідомляє Центр спеціального призначення НГУ "Омега".
"Прапор Омеги замайорів на Кіліманджаро!" - йдеться у дописі.
Зазначається, що серед п'ятьох українських військових, які підкорили Кіліманджаро, був боєць окремого загону ЦСП Омега Михайло Матвіїв і Олександр Міхов, який тривалий час воював у складі Омеги.
"Це не просто підйом, це вихід за межі можливого! Пишаємося нашими бійцями. В будь-яких життєвих обставинах вони продовжують приймати виклики і долати їх!" - додали у повідомленні.
- Батько загиблого на війні чернівчанина Андрія Бурчака – Володимир Бурчак – зійшов на одну з найвищих вершин українських Карпат – гору Петрос, висота якої 2020 метрів.
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