Після поранень і ампутацій п’ятеро українських військових зійшли на Кіліманджаро

Про це повідомляє Центр спеціального призначення НГУ "Омега".

"Прапор Омеги замайорів на Кіліманджаро!" - йдеться у дописі.

Зазначається, що серед п'ятьох українських військових, які підкорили Кіліманджаро, був боєць окремого загону ЦСП Омега Михайло Матвіїв і Олександр Міхов, який тривалий час воював у складі Омеги.

"Це не просто підйом, це вихід за межі можливого! Пишаємося нашими бійцями. В будь-яких життєвих обставинах вони продовжують приймати виклики і долати їх!" - додали у повідомленні.