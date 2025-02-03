У січні до центрів рекрутингу української армії звернулася 5381 людина
У січні 2025 року до центрів рекрутингу Збройних Сил України звернулася 5381 людина. Загалом кількість добровольців, які виявили бажання служити в армії, досягла понад 38 тис.
Про це інформує Міністерство оборони України.
Загалом до центрів рекрутингу української армії звернулися 38 117 добровольців.
Лише за останній місяць кількість кандидатів, які розпочали процес вступу до війська, зросла на 955 осіб, досягнувши загального показника у 8109 людей.
У Міноборони зазначили, що 20% усіх кандидатів - жінки.
Найбільша активність спостерігається у великих містах: Києві, Львові, Запоріжжі, Одесі та Івано-Франківську.
- Офіцерка відділення взаємодії зі ЗМІ 1-го центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ Алла Пунько розповіла, що найпопулярніший запит від бригад сьогодні є на вакансії операторів БПЛА та психологів.
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