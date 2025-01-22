Найбільш затребуваними в Силах оборони є оператори БПЛА й офіцери-психологи, - Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
Офіцерка відділення взаємодії зі ЗМІ 1-го центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ Алла Пунько розповіла, що найпопулярніший запит від бригад сьогодні є на вакансії операторів БПЛА та психологів.
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Сьогодні в нас є багато запитів щодо різних професій від багатьох бригад. Найбільш затребуваними сьогодні професіями в Силах оборони є оператори БПЛА. Взагалі, якщо говорити комплексно, то зараз необхідні різні фахівці. В Силах оборони потрібні кваліфіковані фахівці. Також досить популярною й затребуваною професією є офіцери-психологи. Оскільки, зараз є певні проблеми, які потрібно вирішувати офіцерам-психологам, тому їх не вистачає. Теж варто зазначити, що є чимало запитів від бригад на механіків, інженерів, які дуже важливі для кожної бригади Сил оборони", - пояснила Пунько.
Офіцерка зауважила, що до рекрутингового центру часто звертаються жінки. Зокрема, вони обирають вакансії психолога, водія й навіть стрільця.
"Варто також наголосити, що до нашого рекрутингового центру звертаються багато чоловіків й жінок також. Сьогодні, до прикладу, спілкувались з дівчиною. Вона хоче бути психологом. Нещодавно у нас була дівчина, яка вже йде на посаду водія у 3-й ОШБр. Є й дівчата, які йдуть на посаду стрільця", - додала вона.
За словами Алли Пунько, люди також найчастіше цікавляться вакансіями операторів БПЛА.
"У нас широкий вибір посад - від кухарів до діловодів. Люди можуть обирати ті вакансії, які їм до вподоби. Втім, сьогодні люди найбільше цікавляться вакансіями оператора БПЛА, діловода, а також знову ж таки професією психолога", - наголосила офіцерка.
- 13 січня пресслужба Міноборони повідомила, що за другий тиждень 2025 року до центрів рекрутингу української армії звернулися 1319 громадян. Це майже вдвічі більше, ніж у перший тиждень року
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