Міноборони заявило про суттєве збільшення кількості звернень до центрів рекрутингу української армії
Минулого тижня до центрів рекрутингу української армії звернулися 1319 громадян. Це майже вдвічі більше, ніж у перший тиждень року
Про це 13 січня повідомила пресслужба Міноборони.
Так, за перший тиждень року до центрів рекрутингу звернулися 717 українців.
"Таке зростання інтересу до рекрутингу свідчить про високу свідомість і готовність наших громадян захищати країну. Кожне звернення - не просто цифра, а реальна людина, яка виявляє реальну зацікавленість служити у війську", - зазначив заступник міністра оборони України Сергій Мельник.
У відомстві нагадали, що на сьогодні в Україні працює вже 47 рекрутингових центрів української армії, які пропонують понад 10 тис. вакансій. Найбільше звернень громадян фіксують у Дніпропетровській, Харківській, Львівській, Запорізькій областях і в Києві.
Що відомо про рекрутинг
13 листопада 2023 року Міністерство оборони України повідомило, що розпочинає проєкт із рекрутингу до Збройних Сил України, за допомогою якого українці зможуть виконувати роботу й використовувати цивільний досвід в інтересах армії. Тоді було підписано угоду з компанією Lobby X.
"Ідея військового рекрутингу виникла одразу після широкомасштабного вторгнення, коли почалася велика хвиля мобілізація й багато добровольців пішли до армії. Часто люди, які йшли за покликом серця захистити свою сім’ю та свою країну, потрапляли з цивільного життя у військову сферу за випадковим розподілом — в різні підрозділи та на посади, які нерідко були дуже далекі від їхніх цивільних професій. З плином часу виявилося, що вони не мають можливості повною мірою використовувати свій життєвий і професійний досвід, обіймаючи посади, що зовсім не відповідають їхнім навичкам та здібностям. Це впливало на їхню мотивацію", - пояснили в Lobby X мету створення проєкту з рекрутингу до ЗСУ.
20 листопада Міноборони та сайт Work.ua підписали меморандум про співпрацю в межах проєкту з рекрутингу.
Сайти з працевлаштування публікують вакансії, на які можуть відгукнутися українці, та обрати собі спеціальність, за якою вони хочуть служити в ЗСУ.
Водночас начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов не бачить альтернативи проведенню нових хвиль мобілізації до Сил оборони. "Без мобілізації жоден рекрутинг не покриє наших потреб", - наголосив він.
14 березня 2024 року стало відомо, що Національна гвардія України та robota.ua підписали Меморандум про співпрацю у сфері рекрутингу.
20 вересня у Міноборони повідомили, що в Україні щомісяця рекрутують 6,5 тис. добровольців.
Станом на кінець вересня в Україні було 39 центрів рекрутингу.
У 2024 році до центрів рекрутингу звернулися понад 32 тис. громадян.
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