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Головна Культура Блогер Андрій Черепущак, відомий як Галицька Діва, став ведучим телешоу про свекрух та невісток

Блогер Андрій Черепущак, відомий як Галицька Діва, став ведучим телешоу про свекрух та невісток

Дар'я Тарасова
13 січня, 2025 понедiлок
18:08
Культура

Блогер Андрій Черепущак, відомий як Галицька Діва, став ведучим реаліті-шоу "Мамо, ваш вихід!", яке вийде на "Новому каналі" 

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Про це він повідомив в instagram у спільному дописі з "Новим каналом".

"Коліжаночки, ви не повірите, але це сталося! Я став ведучим "Нового каналу", - написав блогер.

Черепущак поділився, що вестиме реаліті-шоу "Мамо, ваш вихід!". Це унікальний проєкт про свекрух та невісток, які обʼєднаються в команди та змагатимуться за звання найкращої пари. Премʼєра відбудеться навесні цього року.

"Чи вдасться учасницям знайти спільну мову, подолати розбіжності у стосунках та довести, що саме вони заслуговують на перемогу? Побачите вже навесні!", - зазначив він.

Блогер поділився, що вважав колись "чимось недосяжним" роботу на телебаченні, проте десь глибоко в душі завжди вірив, що його час обов’язково настане.

Як пише "Детектор медіа", щотижня глядачі спостерігатимуть за чотирма парами свекрух та невісток. По черзі всі свекрухи ходитимуть до невісток на ревізію. І кожна постане перед вибором: захищати невістку перед конкурентками для виграшу в проєкті чи дати волю емоціям. 

 

 

Теги:
Новини
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