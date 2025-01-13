Блогер Андрій Черепущак, відомий як Галицька Діва, став ведучим телешоу про свекрух та невісток

Про це він повідомив в instagram у спільному дописі з "Новим каналом".

"Коліжаночки, ви не повірите, але це сталося! Я став ведучим "Нового каналу", - написав блогер.

Черепущак поділився, що вестиме реаліті-шоу "Мамо, ваш вихід!". Це унікальний проєкт про свекрух та невісток, які обʼєднаються в команди та змагатимуться за звання найкращої пари. Премʼєра відбудеться навесні цього року.

"Чи вдасться учасницям знайти спільну мову, подолати розбіжності у стосунках та довести, що саме вони заслуговують на перемогу? Побачите вже навесні!", - зазначив він.

Блогер поділився, що вважав колись "чимось недосяжним" роботу на телебаченні, проте десь глибоко в душі завжди вірив, що його час обов’язково настане.

Як пише "Детектор медіа", щотижня глядачі спостерігатимуть за чотирма парами свекрух та невісток. По черзі всі свекрухи ходитимуть до невісток на ревізію. І кожна постане перед вибором: захищати невістку перед конкурентками для виграшу в проєкті чи дати волю емоціям.