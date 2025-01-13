Зеленський анонсував призначення нового начальника Національної академії сухопутних військ ім. Сагайдачного
Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні готують призначення нового начальника Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного
Про це він написав у Telegram.
Так, 13 січня Зеленський заслухав доповіді від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича, командувача Сухопутних військ Михайла Драпатого і заступника керівника Офісу президента Павла Паліса.
"Ситуація на фронті: Покровський напрямок, район Курахове. Потреби фронту. Курська операція. Обговорили й деякі кадрові питання", - написав президент.
За його словами, готується призначення нового начальника Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного. Головком та командувач Сухопутних військ представили кандидатури, серед них 5 професійних військових.
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Зеленський наголосив, що всі вони мають досвід війни та відомі в армії. Крім цього, він запропонував українським військовим та усім, хто користується застосунком "Армія+", взяти участь в обранні нового керівника академії.
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13 січня в "Армії+" стартувало опитування щодо змін в академії, які необхідні, та вибору начальника академії. Опитування триватиме до 17 січня включно, і за підсумками голосування будуть ухвалені відповідні рішення та призначений начальник академії
- Раніше правоохоронці розпочали кримінальне провадження щодо ймовірних зловживань у Національній академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, що у Львові. Зокрема, розслідують використання гуманітарної допомоги, яка надійшла в академію у 2022-2023 роках, організацію харчування курсантів тощо.
- 18 грудня наказом міністра оборони України генерал-лейтенант Павло Ткачук був звільнений з посади начальника Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.
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