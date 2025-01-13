Зеленський анонсував призначення нового начальника Національної академії сухопутних військ ім. Сагайдачного

Про це він написав у Telegram.

Так, 13 січня Зеленський заслухав доповіді від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича, командувача Сухопутних військ Михайла Драпатого і заступника керівника Офісу президента Павла Паліса.

"Ситуація на фронті: Покровський напрямок, район Курахове. Потреби фронту. Курська операція. Обговорили й деякі кадрові питання", - написав президент.

За його словами, готується призначення нового начальника Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного. Головком та командувач Сухопутних військ представили кандидатури, серед них 5 професійних військових.

Читайте також: Генерал, ексрегіонал, доктор наук і кавалер безлічі орденів: що відомо про звільненого начальника Академії сухопутних військ Павла Ткачука

Зеленський наголосив, що всі вони мають досвід війни та відомі в армії. Крім цього, він запропонував українським військовим та усім, хто користується застосунком "Армія+", взяти участь в обранні нового керівника академії.

Читайте також: За побиття та приниження курсантів у Львові судитимуть ексначальника курсу Академії Сухопутних військ

13 січня в "Армії+" стартувало опитування щодо змін в академії, які необхідні, та вибору начальника академії. Опитування триватиме до 17 січня включно, і за підсумками голосування будуть ухвалені відповідні рішення та призначений начальник академії