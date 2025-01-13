В Естонії ініціювали законопроєкт про закриття кордону з РФ

Про це повідомляє ERR.

Лідер Isamaa Урмас Рейнсалу обґрунтував законопроєкт кількома гібридними атаками, які, за його словами, Росія організувала проти Естонії та її країн-союзниць.

"І партнерські спецслужби, і органи безпеки Естонії неодноразово попереджали про ризик саботажу з боку російських спецслужб. Прикордонна охорона Російської Федерації зробила ворожий крок, знявши з річки Нарва буї, що позначають кордон. У грудні мав місце масштабний терористичний акт у Фінській затоці з метою руйнування естонсько-фінської підводної інфраструктури", - заявив Рейнсалу, назвавши це провокаціями з боку Росії.

Він вважає, що з огляду на нинішню безпекову ситуацію доречно закрити кордон між Естонією та Росією. Водночас для цього є відповідні технічні можливості та правові підстави.