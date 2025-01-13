В Естонії ініціювали законопроєкт про закриття кордону з РФ
Опозиційна партія Естонії Isamaa ініціювала законопроєкт, згідно з яким парламент дасть уряду вказівку закрити естонсько-російський кордон
Про це повідомляє ERR.
Лідер Isamaa Урмас Рейнсалу обґрунтував законопроєкт кількома гібридними атаками, які, за його словами, Росія організувала проти Естонії та її країн-союзниць.
"І партнерські спецслужби, і органи безпеки Естонії неодноразово попереджали про ризик саботажу з боку російських спецслужб. Прикордонна охорона Російської Федерації зробила ворожий крок, знявши з річки Нарва буї, що позначають кордон. У грудні мав місце масштабний терористичний акт у Фінській затоці з метою руйнування естонсько-фінської підводної інфраструктури", - заявив Рейнсалу, назвавши це провокаціями з боку Росії.
Він вважає, що з огляду на нинішню безпекову ситуацію доречно закрити кордон між Естонією та Росією. Водночас для цього є відповідні технічні можливості та правові підстави.
- З 1 січня 2025 року естонський парламент - рійгікогу - ухвалив рішення про закриття російськомовної версії свого офіційного сайту.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.28 Купівля 42.28Продаж 42.96
- EUR Купівля 43.34Продаж 44.21
- Актуальне
- Важливе