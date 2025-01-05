Естонський парламент закрив російськомовну версію сайту
З 1 січня 2025 року естонський парламент - рійгікогу - ухвалив рішення про закриття російськомовної версії свого офіційного сайту
Про це повідомляє ERR.
Причиною цього кроку стала низька відвідуваність даної версії ресурсу.
Як повідомила пресслужба парламенту, рішення про закриття російськомовної версії було ухвалене правлінням рійгікогу ще в листопаді минулого року.
Крім того, у серпні 2024 року стало відомо, що міністерство юстиції та цифрових технологій Естонії також вирішило припинити переклад нових законопроєктів російською мовою з метою економії бюджетних коштів.
- Наприкінці грудня президент Естонії Алар Каріс висловив переконання, що війни в його країні не буде. За його словами, "естонська воля до оборони досить висока".
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