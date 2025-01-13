У німецькому Гюстрові невідомі намалювали свастику на будинку, в якому проживають українці
Німецька поліція проводить розслідування після того, як на минулих вихідних у містечку Гюстров невідомі намалювали свастику на будинку, в якому проживають українці, й каменем розбили їхнє вікно
Про це повідомляє поліція району Росток.
Рано вранці 11 січня власник будинку в Гюстрові повідомив поліції про подію, яка сталася близько 02:30.
Після того, як у будинок заїхали громадяни України, вони спочатку почули шум зовні будівлі, незабаром у вікно їхньої спальні кинули камінь. Мешканці не постраждали.
Утім, вранці власник будинку помітив дві свастики на стіні будинку та поінформував про це правоохоронців.
Наразі кримінальна поліція також перевіряє ступінь зв’язку між двома злочинами. Завдані матеріальні збитки оцінюють у щонайменше 1500 євро. Однак інформації про можливих підозрюваних немає.
- Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року Молдова спростила працевлаштування біженців. Офіційно роботу знайшли 1598 українців.
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