"Виклики, з якими стикаємося зараз на території Курської області, це майбутні виклики для Сеула": військовий експерт Селезньов

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Не варто недооцінювати північнокорейських військовослужбовців. Вони мають відповідні вишкіл, вони досить швидко адаптуються до війни сучасного четвертого рівня ведення бойових дій з залученням, зокрема, дронових систем. А отже це серйозний виклик. Зараз йдеться про 11, можливо 12 тисяч північнокорейських військовослужбовців, частину з яких ми або покалічили, або взагалі знищили. Тим не менш, режим Ким Чен Ина готовий поставляти додаткові партії тих самих північнокорейських військовослужбовців, які, звісно, можуть стати допоміжними для дій російської армії не лише на території Курської російської області Російської Федерації, а й на інших ділянках фронту. І тому нехтувати цими викликами не варто", - сказав він.

Владислав Селезньов зауважив, що хоч росіяни і використовують північнокорейських військовослужбовців у якості так званого гарматного м'яса, водночас бійці КНДР адаптивні і швидко вчаться: "І вони є досить ефективними, в тому числі в питаннях протидії нашим FPV-дронам, а отже, ми постаємо перед викликом".

Він зауважив, що в контексті залучення північнокорейських військових до бойових його дивує позиція Південної Кореї.

"І насправді, на тлі цього мене дивує позиція наших сеульських друзів та партнерів. Бо вочевидь, ті виклики, з якими стикаємося зараз на території Курської області - це майбутні виклики для Сеула. Вони навчені, вмотивовані військовослужбовці Північної Кореї, які отримали відповідний вишкіл у рамках російсько-української війни, вони можуть стати неабиякою загрозою для уряду в Сеулі. Але ж до поки що наші сеульські друзі та партнери займаються іншими внутрішньополітичними чварами та розборками замість того, щоб виділяти додаткові сили та засоби для посилення українського війська. Бо очевидно, що чим більше північнокорейських військових сил буде знищено на полях російсько-української війни, тим менше загроз перспективи зазнаватиме Південна Корея", - зазначив військовий експерт.