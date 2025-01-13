"Жарт" коміка Стенюка про мусульман: поліція закрила кримінальну справу

Про це повідомили у відповіді слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Києві на запит "Інтерфакс-Україна".

"Слідчий відділ Шевченківського управління поліції розслідував кримінальне провадження, розпочате 1.10.2024 за фактом порушення рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань з боку Антона Стенюка за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 161 КК України (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак, - ред.)", - зазначили в поліції.

Разом з тим представники поліції уточнили, що 6 грудня 2024 року за результатами проведення досудового розслідування кримінальне провадження закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КК України (кримінальне провадження закривається у разі, якщо встановлено відсутність у діянні складу кримінального правопорушення).

У вересні голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на сторінці у facebook звернув увагу на "жарт" українського коміка Антона Стенюка, що пролунав під час сольного концерту "ЧУТТЄВИЙ" на "Підпільному Стендапі".

Йдеться про фрагмент, у якому стендапер Антон Стенюк, розмірковуючи про розв'язану Росією війну в Україні, каже: "Ця війна — це просто нонсенс. Я не знаю, як так сталося, що одні православні вбивають інших православних, коли в світі ще так багато мусульман. Я не кажу, що треба вбивати мусульман, я адекватна людина, я розумію, що це зараз не на часі. А, і тим паче цим уже займаються юдеї".

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що вже скерував лист на адресу Національної поліції України щодо здійснення перевірки та відкриття кримінального провадження.

Як повідомляв "Детектор медіа", видання "Кримські новини" подало журналістське звернення до Нацполіції щодо порушення рівноправності за релігійною ознакою у виступі Антона Стенюка. Директор "Кримських новин" Імран Усеїнов уточнив, що поліція прийняла звернення видання, зареєструвала та обіцяла журналістам повідомити, щойно визначать слідчий орган чи особу. Він вважає, що слова Стенюка містять виправдовування і непрямий заклик убивати мусульман, а також відтворюють російський наратив про війну між братніми народами.

Сам Стенюк перепросив за свої слова, назвавши "жарт" недоречним і неприпустимим. Він також повідомив, що вже видалив це відео з соціальних мереж.