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"Не мав на меті принизити когось": комік Антон Стенюк перепросив за "жарт" про мусульман

Дар'я Тарасова
26 вересня, 2024 четвер
13:23
Культура

Український стендапер Антон Стенюк назвав неприпустимим свій "жарт" про війну РФ в Україні, на якій "православні вбивають православних, коли ще так багато мусульман"

Зміст

Відеозвернення Стенюк оприлюднив в instagram.

Український комік Антон Стенюк записав відеозвернення, у якому попросив вибачення за слова про мусульман під час сольного концерту "ЧУТТЄВИЙ" на "Підпільному Стендапі".

"Один із моїх жартів був недоречним і неприпустимим, і я глибоко шкодую, що міг образити багатьох людей, зокрема, представників мусульманської спільноти. Я не мав на меті когось принизити або ображати за релігійною ознакою", - заявив комік.

Він також повідомив, що вже видалив це відео із соціальних мереж. Епізод також вирізали з виступу, опублікованого на YouTube.

"Я усвідомлюю відповідальність за свої слова і обіцяю надалі бути більш чутливим у своїй роботі. Сподіваюся на ваше розуміння та милосердя", - додав Стенюк.

Напередодні голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на сторінці на facebook звернув увагу на "жарт", назвавши його "відкритим випадом проти людей за релігійною ознакою".

"Шкода, що в такому випадку вказувати на цього негідника, який дозволяє собі цинічно ображати своїх співгромадян, доводиться мені, громадянинові України, який сповідує іслам", - написав Чубаров.

Ідеться про фрагмент, у якому стендапер Антон Стенюк, розмірковуючи про розвʼязану Росією війну в Україні, каже: "Ця війна — це просто нонсенс. Я не знаю, як так сталося, що одні православні вбивають інших православних, коли у світі ще так багато мусульман. Я не кажу, що треба вбивати мусульман, я адекватна людина, я розумію, що це зараз не на часі. А, і тим паче цим уже займаються юдеї".

У коментарі під дописом Чубарова уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що вже скерував лист на адресу Національної поліції України щодо здійснення перевірки та відкриття кримінального провадження за статтею 161 кримінального кодексу України, а саме розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, образи почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями.

Фото: скриншот з facebook

 

Як повідомляє "Детектор медіа", видання "Кримські новини" подало журналістське звернення до Нацполіції щодо порушення рівноправності за релігійною ознакою у виступі Антона Стенюка. Директор "Кримських новин" Імран Усеїнов уточнив, що поліція прийняла звернення видання, зареєструвала та обіцяла журналістам повідомити, щойно визначать слідчий орган чи особу. Він вважає, що слова Стенюка містять виправдовування і непрямий заклик убивати мусульман, а також відтворюють російський наратив про війну між братніми народами.
 

Теги:
скандал
Рефат Чубаров
Війна з Росією
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