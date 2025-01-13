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Ексклюзив

У Defense Express припустили, з чим пов’язане зменшення кількості дронів-камікадзе, запущених росіянами по Україні у грудні

Марина Клюєва
13 січня, 2025 понедiлок
18:21
Війна з Росією шахед

Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих припустив, чому росіяни зменшили кількість запущених дронів-камікадзе по Україні у грудні

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо. 

"Тут слід зазначити, що протягом минулого року якраз в державі-терористі показували статистику зростаючу, коли збільшувалася кількість виготовлення безпілотних систем типу "шахед", які вони використовують для тероризування українського мирного населення. І відповідно, місяць до місяця зростала кількість цих засобів, які вони застосовували, досягши того того ж піку 2,5 тисячі. Грудень міг стати менш вдалим для росіян у плані нарощування. Це можна пояснити декільком факторам, в першу чергу, звісно, що неможливо постійно нарощувати і виробництво, і застосування", - сказав він. 

Валерій Рябих також зазначив, що у своїх атаках росіяни могли "робити ставки" на листопад щодо найактивнішого застосування дронів, аби залишити українців без світла перед настанням холодів. 

"Крім іншого, наприклад, було зроблено ставку на листопад. Я не виключаю, що якраз це місяць, який передував холодами, і коли росіяни хотіли вразити максимально нашу енергетичну структуру, ми пам'ятаємо ці всі удари, і були застосовані оці великі резерви. Але на тлі того, що у нас зараз якраз засоби протидії дронам типу "шахед" суттєво покращувалися. Ми бачимо, що в тому ж грудні і наприкінці листопада більшість атак, які завдавали росіяни з використанням "шахедів", вони були провальними, і вдалося відбивати до сотні відсотків цих засобів", - зауважив експерт. 

На його думку, посприяли зменшенню активності росіян і влучні удари українських захисників по складах, де зберігалися "шахеди" та підприємствах, де виготовлялися комплектуючі для них. 

"Також не останню роль грають і ті ж погодні умови, про що відзначають ті ж дослідники з Британії. Однак, у першу чергу, я б відзначив все ж таки і ті ефективні удари, які ми бачили в грудні місяці, коли було неодноразово вражено склади, де накопичувалися дрони типу “шахед”, а також ряд підприємств, на яких виготовлялися окремі комплектуючі для цих дронів. Все ж таки я сподіваюся, що росіяни зараз можуть упертись в якусь стелю можливостей по виробництву цих терористичних безпілотників. В той час, як ми бачимо суттєву динаміку, яку нарощують наші Сили оборони, можливості як відбиття таких шахедних атак, так і можливостей далеких ударів, які також дають нам впевненість в тому, що число атак з використанням дронів поступово буде заменшуватися в майбутньому", - додав Валерій Рябих.

  • 13 січня стало відомо, що російські війська у грудні 2024 року запустили близько 1700 дронів-камікадзе різного типу по території України - значно менше, ніж окупанти запускали раніше. 
Теги:
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Україна
військові
російська армія
безпілотник
Військові новини
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