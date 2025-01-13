Контакти Трампа з Путіним відкривають скриньку Пандори, - професор Айзенберг

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Контакти Трампа з Путіним для Сполучених Штатів Америки як держави є певним приниженням, це крок назад. Тому що Джо Байден припинив контакти з російським диктатором після 24 лютого 2022 року, навіть раніше, коли зрозумів, що Путін не змінить свого рішення і розпочне велику війну проти України. Поновлення цих контактів відкриває дуже погану скриньку Пандори", - наголосив Айзенберг.

За словами професора Манхеттенського університету, контакти Трампа з Путіним відкривають можливість для лідерів будь-яких країн зустрічатися з російським диктатором, оскільки це тепер буде легітимізовано.

"До цього часу лише Орбан та Фіцо зустрічалися з Путіним, але якщо з ним заговорить Трамп, тоді з ним зможуть розмовляти всі. І це перерве ізоляцію Путіна в цивілізованому світі. Саме факт контактів Трампа з Путіним - це крок назад як для Америки, так і для всього цивілізованого світу", - додав Айзенберг.