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Головна Культура Альбом Superficial співачки Гайді Монтег очолив чарт iTunes після того, як вона втратила будинок через лісові пожежі у Лос-Анджелесі

Альбом Superficial співачки Гайді Монтег очолив чарт iTunes після того, як вона втратила будинок через лісові пожежі у Лос-Анджелесі

Дар'я Тарасова
13 січня, 2025 понедiлок
16:36
Культура

Американський шоумен Спенсер Пратт закликав підписників слухати дебютний альбом його дружини Гайді Монтег, щоб у такий спосіб підтримати їх фінансово після втрати будинку

Зміст

Про це пише The Hollywood Reporter.

Дебютний студійний альбом американської співачки Гайді Монтег Superficial, що вийшов у 2010 році, очолив чарти після того, як артистка та її чоловік Спенсер Пратт втратили будинок унаслідок лісових пожеж у Лос-Анджелесі. Популярність альбому стала наслідком бажання шанувальників пари, яка розпочала свої стосунки на реаліті-шоу The Hills, підтримати їх фінансово.

Відтоді як подружжя втратило будинок на Пасифік-Палісейдс Пратт став активно використовувати соцмережі, закликаючи своїх підписників прослуховувати альбом Монтег Superficial. За вихідні платівка посіла перше місце на iTunes як серед альбомів, так і серед пісень, обійшовши набагато свіжіші релізи від Bad Bunny, Бруно Марса, Тедді Свімса та Моргана Воллена.

"Дякую всім величезне, № 1 у чартах iTunes, о боже. Дякую за величезну любов і підтримку моєї музики і за те, що ви дійсно згуртувалися навколо нас у цей руйнівний час і зробили його таким благословенням", — сказала Монтег у відео, опублікованому в TikTok та instagram.

Вона подякувала також шанувальникам за те, що допомагають її родині триматися, відновлюватися після трагедії та дають "надію, віру і підбадьорення у такий темний час".

  • У Каліфорнії вирують масштабні лісові пожежі: вогонь забрав життя щонайменше п'ятьох людей і знищив понад тисячу будівель. Локалізувати пожежу не вдається, частину містян закликали евакуюватися.
  • Американська кіноакадемія відклала низку подій "Оскара-2025" через пожежі в Лос-Анджелесі.
  • Понад 50 зірок втратили домівки через пожежі, серед них Марк Гемілл, Ентоні Хопкінс, Джон Гудмен.
  • Українська співачка Міка Ньютон, яка живе у США, евакуювалась зі свого будинку через лісові пожежі в Каліфорнії.
     
Теги:
Новини
Світ
музика
Каліфорнія
США
лісові пожежі
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