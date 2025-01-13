Альбом Superficial співачки Гайді Монтег очолив чарт iTunes після того, як вона втратила будинок через лісові пожежі у Лос-Анджелесі
Американський шоумен Спенсер Пратт закликав підписників слухати дебютний альбом його дружини Гайді Монтег, щоб у такий спосіб підтримати їх фінансово після втрати будинку
Про це пише The Hollywood Reporter.
Дебютний студійний альбом американської співачки Гайді Монтег Superficial, що вийшов у 2010 році, очолив чарти після того, як артистка та її чоловік Спенсер Пратт втратили будинок унаслідок лісових пожеж у Лос-Анджелесі. Популярність альбому стала наслідком бажання шанувальників пари, яка розпочала свої стосунки на реаліті-шоу The Hills, підтримати їх фінансово.
Відтоді як подружжя втратило будинок на Пасифік-Палісейдс Пратт став активно використовувати соцмережі, закликаючи своїх підписників прослуховувати альбом Монтег Superficial. За вихідні платівка посіла перше місце на iTunes як серед альбомів, так і серед пісень, обійшовши набагато свіжіші релізи від Bad Bunny, Бруно Марса, Тедді Свімса та Моргана Воллена.
"Дякую всім величезне, № 1 у чартах iTunes, о боже. Дякую за величезну любов і підтримку моєї музики і за те, що ви дійсно згуртувалися навколо нас у цей руйнівний час і зробили його таким благословенням", — сказала Монтег у відео, опублікованому в TikTok та instagram.
Вона подякувала також шанувальникам за те, що допомагають її родині триматися, відновлюватися після трагедії та дають "надію, віру і підбадьорення у такий темний час".
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