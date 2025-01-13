У Раді зареєстрували постанову про звільнення міністра енергетики Галущенка

Про це написав народний обранець Ярослав Железняк.

"Перший автор Інна Совсун. Набрала постанова на себе три десятки підписів від депутатів з СН, Голос, ЄС та позафракційних", - повідомив він.

За його словами, основними причинами звільнення Галущенка стали:

системна корупція в енергетиці,

ігнорування викликів на засіданні Парламенту та Комітетів/ ТСК,

намагання протягнути корупційну схему "великого атомного будівництва",

провалена робота по захисту частини енергетичної інфраструктури,

абсолютна втрата будь-якої репутації серед партнерів,

відверта брехня та маніпуляції,

абсолютно неприйнятна поведінка міністра під час години запитань до уряду.

10 січня міністр енергетики України Герман Галущенко у Верховній Раді потрапив у скандал.