У Раді зареєстрували постанову про звільнення міністра енергетики Галущенка
У Верховній Раді України зареєстрували постанову №12403 про звільнення з посади міністра енергетики Германа Галущенка
Про це написав народний обранець Ярослав Железняк.
"Перший автор Інна Совсун. Набрала постанова на себе три десятки підписів від депутатів з СН, Голос, ЄС та позафракційних", - повідомив він.
За його словами, основними причинами звільнення Галущенка стали:
- системна корупція в енергетиці,
- ігнорування викликів на засіданні Парламенту та Комітетів/ ТСК,
- намагання протягнути корупційну схему "великого атомного будівництва",
- провалена робота по захисту частини енергетичної інфраструктури,
- абсолютна втрата будь-якої репутації серед партнерів,
- відверта брехня та маніпуляції,
- абсолютно неприйнятна поведінка міністра під час години запитань до уряду.
10 січня міністр енергетики України Герман Галущенко у Верховній Раді потрапив у скандал.
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