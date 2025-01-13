На Київщині ліквідували підпільний цех, де підробляли каву відомих світових брендів

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

"Слідством встановлено, що незаконну діяльність організував житель Київщини. Разом зі спільниками він налагодив виробництво підробленої кавової продукції у складських приміщеннях. Надалі фальсифікований товар розповсюджували під виглядом оригінального партіями через мережу інтернет, пункти роздрібної торгівлі та на місцевих ринках. Така діяльність відбувалась без жодних договорів, дозвільних документів та ліцензій на використання популярних торгових марок", - ідеться у повідомленні.

У Києві та області провели 19 обшуків, під час яких виявили обладнання для виготовлення, обробки та фасування кавової продукції, поліграфічне обладнання, понад 4,5 тис. упаковок фальсифікованої кави, майже 140 мішків кавової продукції без маркування. Також було вилучено 4 легкових автомобілі та дві вантажівки, близько 70 тис. доларів США готівкою, компʼютерну техніку, мобільні телефони, документацію та чорнові записи тощо.

Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей сягає майже 20 млн грн, уточнили в БЕБ.

Відкрито провадження за ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України (незаконне використання знака для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі). Слідство встановлює повне коло причетних осіб.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.