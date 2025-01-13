Ціни на овочі, хліб, крупи будуть рости швидше, ніж на дороговартісні продукти, - економіст Пендзин про інфляцію в 2025 році

Про це він розповів в етері Еспресо.

"В бюджеті стоїть 9,5, але я думаю, що інфляція буде трошки вища. Особливо, я думаю, що вище буде споживчий кошик. Тобто в нас з вами при інфляції 12,2 за минулий рік споживчий кошик десь під 14 витяг. Я думаю, приблизно таке саме співвідношення буде і в цьому році. Тобто однозначно продовольство потягне за собою більший ріст, особливо дешевий сегмент", - зауважив він.

Олег Пендзин вважає, що загалом продовольчий кошик подорожчає не надто сильно. Але досить відчутно, на його думку, зросте ціна на дешевші продукти.

"Ми маємо розуміти, що і овочі, і хліб, і крупи, вони будуть рости швидше, ніж припустимо дороговартісні продукти. Те саме м'ясо, наприклад, чи ті самі молокопродукти, на кшталт, сирів. Просто тому, що чим люди бідніші, тим вони більше їдять хліба і картоплі, а чим багатші - тим більше м'яса і сирів. І от ця ситуація із замороженням соціальних стандартів, з падінням реальних доходів населення буде перетворюватися на підвищений попит на дешеві продукти. Тобто якщо продовольча корзина в цілому виросте не дуже сильно, то власне, сегмент дешевих продуктів, овочів, ми вже бачимо, виріс достатньо потужно", - сказав економіст.