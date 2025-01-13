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Головна Економіка У Покровську припинила роботу єдина шахта, яка забезпечувала металургійні заводи в Україні коксівним вугіллям, - Reuters

У Покровську припинила роботу єдина шахта, яка забезпечувала металургійні заводи в Україні коксівним вугіллям, - Reuters

Ксенія Золотова
13 січня, 2025 понедiлок
17:16
Економіка вугілля порт

Україна зупинила роботу шахти коксівного вугілля в Покровську, яка живила всю металургійну промисловість у країні. Причиною є наближення російської армії

Зміст

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в галузі.

Шахта у Покровську була єдиним в Україні підприємством, яке виробляє коксівне вугілля, необхідне для сталеливарної промисловості країни, яка припинила роботу після вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Джерела зазначили, що шахта припинила роботу.

"Там немає видобутку, вони тільки працюють на поверхні", - сказало одне з джерел, додавши, що триває евакуація співробітників.

За даними Національної коксохімічної асоціації, у 2023 році в Україні було вироблено близько 3,5 млн тонн коксу виключно з використанням коксівного вугілля, видобутого в Покровську.

Профспілка виробників сталі минулого року заявила, що потенційне закриття шахти може призвести до падіння виробництва сталі до 2-3 млн тонн у 2025 році з 7,6 млн у 2024 році.

Виробники заявляють, що сподіваються знайти альтернативні джерела коксівного вугілля з інших регіонів України, якщо Покровську шахту захоплять російські війська, але неминуче знадобиться імпорт.

Згідно з даними про торгівлю, у 2024 році експорт металу становив майже $4,4 млрд.

  • 11 січня російська терористична армія просунулась біля низки населених пунктів Донецької області.
  • Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", капітан І рангу запасу ВМС України Павло Лакійчук повідомив, що росіяни обходять Покровськ із півдня, намагаючись перерізати логістику без міських боїв.
  • Згодом головний редактор "Суспільне. Донбас" Андрій Крамченков повідомив, що росіяни намагаються обійти агломерацію Покровськ - Мирноград, до дороги залишається близько 2 км.
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
Війна з Росією
Донеччина
Покровськ
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