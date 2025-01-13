У Покровську припинила роботу єдина шахта, яка забезпечувала металургійні заводи в Україні коксівним вугіллям, - Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в галузі.

Шахта у Покровську була єдиним в Україні підприємством, яке виробляє коксівне вугілля, необхідне для сталеливарної промисловості країни, яка припинила роботу після вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Джерела зазначили, що шахта припинила роботу.

"Там немає видобутку, вони тільки працюють на поверхні", - сказало одне з джерел, додавши, що триває евакуація співробітників.

За даними Національної коксохімічної асоціації, у 2023 році в Україні було вироблено близько 3,5 млн тонн коксу виключно з використанням коксівного вугілля, видобутого в Покровську.

Профспілка виробників сталі минулого року заявила, що потенційне закриття шахти може призвести до падіння виробництва сталі до 2-3 млн тонн у 2025 році з 7,6 млн у 2024 році.

Виробники заявляють, що сподіваються знайти альтернативні джерела коксівного вугілля з інших регіонів України, якщо Покровську шахту захоплять російські війська, але неминуче знадобиться імпорт.

Згідно з даними про торгівлю, у 2024 році експорт металу становив майже $4,4 млрд.