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"Питання людських ресурсів є важливим": у Білому домі відреагували на заяву Волца про зниження мобілізаційного віку в Україні

Катерина Єсікова
13 січня, 2025 понедiлок
20:07
Світ Джейк Салліван

Радник з національної безпеки адміністрації президента США Джейк Салліван заявив, що Україна сама має приймати рішення щодо зниження мобілізаційного віку

Зміст

Про це він заявив у інтерв'ю Bloomberg, передає SUD.UA.

Коментуючи заяву свого наступника Майка Волца про зниження віку мобілізації, Салліван наголосив: "Потреба України повністю укомплектовувати свої бригади та батальйони зростає в міру того, як ми постачаємо величезну кількість боєприпасів і військової техніки, які їм потрібні. Ми це завжди відкрито визнавали".

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За його словами, це суверенне рішення, яке Україна повинна ухвалити сама. 

"Але ми чітко, навіть публічно, наголошували, що питання людських ресурсів є важливим. Це те, з чим Україна має впоратися, навіть коли ми робимо свою частину, забезпечуючи їх боєприпасами, яких вони потребують", - додав він.

  • Нагадаємо, США порушували питання зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років, однак Київ переконаний, що важливішою є військова допомога.
  • Майбутній радник новообраного президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц розповів про підготовку нової адміністрації до переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним, її ставлення до зниження мобілізаційного віку в Україні та долю Криму після закінчення війни.
Теги:
Новини
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ЗСУ
Джо Байден
мобілізація
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