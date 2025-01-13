"Питання людських ресурсів є важливим": у Білому домі відреагували на заяву Волца про зниження мобілізаційного віку в Україні
Радник з національної безпеки адміністрації президента США Джейк Салліван заявив, що Україна сама має приймати рішення щодо зниження мобілізаційного віку
Про це він заявив у інтерв'ю Bloomberg, передає SUD.UA.
Коментуючи заяву свого наступника Майка Волца про зниження віку мобілізації, Салліван наголосив: "Потреба України повністю укомплектовувати свої бригади та батальйони зростає в міру того, як ми постачаємо величезну кількість боєприпасів і військової техніки, які їм потрібні. Ми це завжди відкрито визнавали".
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За його словами, це суверенне рішення, яке Україна повинна ухвалити сама.
"Але ми чітко, навіть публічно, наголошували, що питання людських ресурсів є важливим. Це те, з чим Україна має впоратися, навіть коли ми робимо свою частину, забезпечуючи їх боєприпасами, яких вони потребують", - додав він.
- Нагадаємо, США порушували питання зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років, однак Київ переконаний, що важливішою є військова допомога.
- Майбутній радник новообраного президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц розповів про підготовку нової адміністрації до переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним, її ставлення до зниження мобілізаційного віку в Україні та долю Криму після закінчення війни.
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