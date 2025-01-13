"Питання людських ресурсів є важливим": у Білому домі відреагували на заяву Волца про зниження мобілізаційного віку в Україні

Про це він заявив у інтерв'ю Bloomberg, передає SUD.UA.

Коментуючи заяву свого наступника Майка Волца про зниження віку мобілізації, Салліван наголосив: "Потреба України повністю укомплектовувати свої бригади та батальйони зростає в міру того, як ми постачаємо величезну кількість боєприпасів і військової техніки, які їм потрібні. Ми це завжди відкрито визнавали".

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За його словами, це суверенне рішення, яке Україна повинна ухвалити сама.

"Але ми чітко, навіть публічно, наголошували, що питання людських ресурсів є важливим. Це те, з чим Україна має впоратися, навіть коли ми робимо свою частину, забезпечуючи їх боєприпасами, яких вони потребують", - додав він.