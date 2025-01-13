Шольц виступив проти фінансування допомоги Україні шляхом скорочення інших статей бюджету Німеччини
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що проти фінансування допомоги Україні коштами, отриманими завдяки скороченню інших статей бюджету
Про це повідомляє DPA, передає "Європейська правда".
Шольц підкреслив, що допомогу Україні слід фінансувати додатково.
"Я проти того, щоб ми забирали це з пенсій, я проти того, щоб ми робили це через скорочення місцевих бюджетів, я проти того, щоб ми інвестували менше грошей у залізниці і дороги. Тому ви повинні фінансувати це додатково", - пояснив він.
Водночас, за словами канцлера, німецький парламент не має більшості, яка б підтримала призупинення суворих обмежень на державні запозичення у ФРН, відомих як боргове гальмо, для фінансування допомоги Києву.
- 13 січня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус спростував новину Spiegel про блокування допомоги для України та заявив, що країна підготувала новий пакет.
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