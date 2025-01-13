Шольц виступив проти фінансування допомоги Україні шляхом скорочення інших статей бюджету Німеччини

Про це повідомляє DPA, передає "Європейська правда".

Шольц підкреслив, що допомогу Україні слід фінансувати додатково.

"Я проти того, щоб ми забирали це з пенсій, я проти того, щоб ми робили це через скорочення місцевих бюджетів, я проти того, щоб ми інвестували менше грошей у залізниці і дороги. Тому ви повинні фінансувати це додатково", - пояснив він.

Водночас, за словами канцлера, німецький парламент не має більшості, яка б підтримала призупинення суворих обмежень на державні запозичення у ФРН, відомих як боргове гальмо, для фінансування допомоги Києву.