У Європі створили новий формат для допомоги Україні: відбулося засідання міністрів оборони Е5

Про це повідомляє міністр оборони України Рустем Умєров та пресслужба міноборони Польщі.

"Це нове об’єднання держав, які мають найбільші оборонні бюджети серед європейських країн і спільно працюють над зміцненням європейської безпеки та підтримку України", - зазначив Умєров, який також взяв участь у засіданні.

Він підкреслив, що Е5 відіграє ключову роль у важливих оборонних коаліціях:

бронетехніка - Німеччина та Польща;

артилерія - Франція;

ППО/ПРО - Франція та Німеччина;

безпілотники та морська безпека - Велика Британія.

Під час зустрічі міністри обговорили ключові пріоритети оборони України у 2025 році:

Зброя для фронту: артилерійські снаряди, далекобійне озброєння, західна бронетехніка.

Посилення ППО: нові системи протиповітряної оборони та боєприпаси для протидії російським ракетам і дронам.

Розвиток оборонної промисловості: у 2025 році Україна планує рекордне виробництво озброєння на 35 млрд доларів, із яких 17 млрд профінансує український уряд. Решту коштів можуть забезпечити союзники.

Умєров повідомив, що важливим досягненням стало затвердження Дорожніх карт оборонних коаліцій до 2027 року.

"Це чіткий сигнал, що Європа готова планувати свою підтримку України на роки вперед", - додав він.

Міністри оборони п'яти країн підтвердили, що військова допомога Україні триватиме, адже це - інвестиція у мир і стабільність на нашому континенті.

У Міноборони Польщі зазначили, що переговори були зосереджені на зміцненні союзницької співпраці в умовах актуальних викликів безпеці в Європі, особливо в контексті підтримки України у боротьбі з російською агресією.

"Ми підтвердили союзницьку підтримку України та рішучість робити пожертви та навчати солдатів. Але, перш за все, головною темою сьогоднішньої розмови з міністром Умеровим був розвиток виробничих можливостей між Європою та Україною, між нашими компаніями та українськими компаніями", - заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.