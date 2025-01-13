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Британія профінансує українське виробництво ППО та далекобійної зброї
Міністр оборони України Рустем Умєров прибув з робочим візитом до Великої Британії, де провів зустріч з державним секретарем з питань оборони Джоном Гілі
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Про це Умєров написав у facebook.
Основною темою переговорів, за його словами, стало узгодження планів двосторонньої співпраці у 2025 році за ключовими безпековими напрямками.
Міністр оборони України заявив, що Велика Британія підтвердила свою готовність забезпечувати постійну та всебічну підтримку для зміцнення позицій України як на полі бою, так і на міжнародній арені. Очікується посилення військової, політичної та економічної допомоги від британських союзників у цьому році.
"Окрему увагу приділили розвитку українського оборонно-промислового комплексу. Велика Британія вже інвестувала у виробництво нашого озброєння, і ця співпраця триває: зокрема, фінансування буде спрямовано на виробництво засобів ППО/ПРО та далекобійної зброї", - резюмував Умєров, подякувавши британському народу та Гілі за лідерство у підтримці України.
- За результатами 25-го засідання у форматі "Рамштайн" партнери України, зокрема США, Канада, Британія, Норвегія, Німеччина та Ісландія, оголосили про виділення військової допомоги.
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