Британія профінансує українське виробництво ППО та далекобійної зброї

Про це Умєров написав у facebook.

Основною темою переговорів, за його словами, стало узгодження планів двосторонньої співпраці у 2025 році за ключовими безпековими напрямками.

Міністр оборони України заявив, що Велика Британія підтвердила свою готовність забезпечувати постійну та всебічну підтримку для зміцнення позицій України як на полі бою, так і на міжнародній арені. Очікується посилення військової, політичної та економічної допомоги від британських союзників у цьому році.

"Окрему увагу приділили розвитку українського оборонно-промислового комплексу. Велика Британія вже інвестувала у виробництво нашого озброєння, і ця співпраця триває: зокрема, фінансування буде спрямовано на виробництво засобів ППО/ПРО та далекобійної зброї", - резюмував Умєров, подякувавши британському народу та Гілі за лідерство у підтримці України.