Зеленський затвердив санкції проти фінансового сектору Росії

Про це він заявив у вечірньому зверненні.

"Підписав сьогодні документи щодо санкцій. Указ про запровадження санкцій проти фінансового сектору Росії. 140 різних суб’єктів. Ми будемо й надалі працювати з партнерами, щоб узгодити наш тиск", - заявив український лідер.

На сайті Офісу президента також є відповідний указ. Санкції проти російських юридичних і фізичних осіб діятимуть 10 років.

Крім цього, Володимир Зеленський підписав законопроєкт про кримінальну відповідальність за спроби обійти санкції.

"Санкції – це один із найбільш ефективних інструментів справедливого тиску на Росію й усіх, хто з нею пов’язаний або працює на війну. Цей законопроєкт буде внесений до Верховної Ради України", - додав він.