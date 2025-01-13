Зеленський затвердив санкції проти фінансового сектору Росії
У понеділок, 13 січня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про новий пакет санкцій проти російського фінансового сектору
Про це він заявив у вечірньому зверненні.
"Підписав сьогодні документи щодо санкцій. Указ про запровадження санкцій проти фінансового сектору Росії. 140 різних суб’єктів. Ми будемо й надалі працювати з партнерами, щоб узгодити наш тиск", - заявив український лідер.
На сайті Офісу президента також є відповідний указ. Санкції проти російських юридичних і фізичних осіб діятимуть 10 років.
Крім цього, Володимир Зеленський підписав законопроєкт про кримінальну відповідальність за спроби обійти санкції.
"Санкції – це один із найбільш ефективних інструментів справедливого тиску на Росію й усіх, хто з нею пов’язаний або працює на війну. Цей законопроєкт буде внесений до Верховної Ради України", - додав він.
- 10 січня США оголосили про введення санкцій щодо низки нафтових та страхових компаній РФ. До списку підсанкційних підприємств увійшли "Сургутнафтогаз", "Газпром Нафта", "Інгосстрах", "Альфастрахування" та "Радкомфлот".
- Також Велика Британія слідом за США ввела санкції проти найбільших нафтових гігантів Росії - ПАТ "Газпром нафта" та ПАТ "Сургутнафтогаз".
- 14 січня Європейська комісія розпочне консультації з країнами ЄС щодо 16-го пакету санкцій проти Росії. Польща, яка зараз головує в ЄС, сподівається, що він буде ухвалений до третьої річниці війни в Україні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.28 Купівля 42.28Продаж 42.96
- EUR Купівля 43.34Продаж 44.21
- Актуальне
- Важливе