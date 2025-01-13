Українська шахістка Ушеніна стала чемпіонкою Європи з рапіду
Українка Анна Ушеніна на чемпіонаті Європи зі "швидких" шахів здобула золото в рапіді та срібло у бліці
Про це повідомляє Міжнародна федерація шахів.
На ЧЄ в Монте-Карло Анна Ушеніна виграла золоту медаль у рапіді. Срібло отримала Сарасадат Хадемальшаріє з Іспанії, бронзу - ще одна українка - Юлія Осьмак.
У бліці Ушеніна стала віцечемпіонкою Європи. Золото виграла натуралізована росіянка Олександра Мальцевська, яка виступає за Польщу. Бронзу отримала ще одна шахістка з РФ - Олександра Костенюк, яка представляє Швейцарію.
Анна Ушеніна у 2012-2013 роках володіла титулом чемпіонки світу з класичних шахів. У 2016 році виграла ЧЄ. У складі збірної України перемагала на шаховій Олімпіаді-2006 та командних ЧЄ-2013 і ЧС-2013.
Рапід – це різновид шахів зі скороченим контролем часу, коли на усі ходи партії дається не більше 60 хв. У бліці на них відводиться лише 10 хв.
Чемпіонат Європи з бліцу та рапіду
Монте-Карло, Монако
Жінки
Бліц
1. Олександра Мальцевська (Польща) – 10,5 очка
2. Анна Ушеніна (Україна) – 10
3. Александра Костенюк (Швейцарія) – 10
Рапід
1. Анна Ушеніна (Україна) – 8,5
2. Сарасадат Хадемальшаріє (Іспанія) – 8,5
3. Юлія Осьмак (Україна) – 8,5
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