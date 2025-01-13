Українська шахістка Ушеніна стала чемпіонкою Європи з рапіду

Про це повідомляє Міжнародна федерація шахів.

На ЧЄ в Монте-Карло Анна Ушеніна виграла золоту медаль у рапіді. Срібло отримала Сарасадат Хадемальшаріє з Іспанії, бронзу - ще одна українка - Юлія Осьмак.

У бліці Ушеніна стала віцечемпіонкою Європи. Золото виграла натуралізована росіянка Олександра Мальцевська, яка виступає за Польщу. Бронзу отримала ще одна шахістка з РФ - Олександра Костенюк, яка представляє Швейцарію.

Анна Ушеніна у 2012-2013 роках володіла титулом чемпіонки світу з класичних шахів. У 2016 році виграла ЧЄ. У складі збірної України перемагала на шаховій Олімпіаді-2006 та командних ЧЄ-2013 і ЧС-2013.

Рапід – це різновид шахів зі скороченим контролем часу, коли на усі ходи партії дається не більше 60 хв. У бліці на них відводиться лише 10 хв.

Чемпіонат Європи з бліцу та рапіду

Монте-Карло, Монако

Жінки

Бліц

1. Олександра Мальцевська (Польща) – 10,5 очка

2. Анна Ушеніна (Україна) – 10

3. Александра Костенюк (Швейцарія) – 10

Рапід

1. Анна Ушеніна (Україна) – 8,5

2. Сарасадат Хадемальшаріє (Іспанія) – 8,5

3. Юлія Осьмак (Україна) – 8,5