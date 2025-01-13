Іран веде таємні переговори з РФ, аби отримати допомогу в реалізації ядерної програми, - The Times

Про це пише The Times із посиланням на джерела.

"Іран здійснює секретні дипломатичні місії до Росії для зміцнення свого військового та оборонного потенціалу, незважаючи на майбутні переговори із Заходом, спрямовані на відродження ядерного договору", - йдеться в матеріалі.

За словами співрозмовників видання, старший радник верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї Алі Ларіджані літає туди й назад таємними рейсами для зустрічей з високопоставленими чиновниками РФ. Мета таких зусиль - отримати російську допомогу в реалізації ядерної програми Ірану.

Ларіджані - колишній спікер іранського парламенту, який вів перемовини з ядерних питань. Зазначено, що "його таємні польоти до Москви означають поглиблення ірансько-російських відносин та збільшення важелів впливу один над одним".

Співрозмовник The Times із західної розвідки зауважив: через поглиблення стратегічних відносин Ірану й Росії й те, що остання залежить від Тегерану в постачанні ракет і безпілотників, "існує занепокоєння, що Москва готова перетнути раніше намальовані червоні лінії в іранській ядерній програмі".