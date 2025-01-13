Аналітики DeepState встановили особу російського командира, який наказував вбивати полонених ЗСУ

Про це повідомляє DeepState.

Так, військовим злочинцем виявився командир штурмової роти загону "Шторм" Дмитро Чихабах під псевдом "Сбер", який народився 14 грудня 1989 року.

"17 червня 2024 року, російські окупанти, які діяли в районі Старомайорського, Волноваського району, Донецької області, отримали злочинний наказ від своїх командирів: замість взяття українських військовослужбовців у полон, їх мали вбити, відрубавши голови", - йдеться у дописі.

Аналітики встановили, що через його накази окупанти здійснили щонайменше три злочини:

17 червня 2024 року: журналісти оприлюднили аудіозапис, де зафіксовано наказ Чихабаха про обезголовлення українського військовополоненого та публічну демонстрацію голови.

27 листопада 2024 року: віддано наказ відрізати голову загиблому українському військовослужбовцю.

1 грудня 2024 року: віддано наказ взяти в полон, допитати, а потім розстріляти українського солдата, після чого - відрізати йому голову.

Більше особистих данних російського злочинця можна дізнатися за посиланням!