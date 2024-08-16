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Оновлено

Росіяни заявили, що обезголовили українського військового. Омбудсман відреагував

Влад Дідусь
16 серпня, 2024 п'ятниця
22:35
Війна з Росією

Російські терористи зі 155 окремої бригади морської піхоти заявили, що відрізали голову українському військовому

Зміст

Про це повідомляє DeepState.

Російські "морські піхотинці" записали ролик, де демонструють відрізану головою українського військового.

За інформацією DeepState, терористи скоїли злочин у Колотилівці, де проходить державний кордон України з Білгородською областю.

"Враховуючи, що 155-та бригада мп вже щонайменше двічі оновлювали свій склад через рекордні втрати, злочини здійснюють прості "ванюши", які ще вчора були цивільними, а зараз мобілізовані", - написав DeepState.

Реакція омбудсмана

Дмитро Лубінець заявив, що одразу звернувся до міжнародних організацій.

"Звернувся до ООН та МКЧХ щодо чергового акту порушення міжнародного гуманітарного права російською стороною. Також зауважу, що такі відео ворог використовує, аби залякати та деморалізувати українців. Однак це тільки стверджує нас у прагненні притягнути кожного, хто вчиняє такі нелюдські звірства, до неминучої відповідальності!", - написав Дмитро Лубінець.

Відомо, хто міг віддати злочинний наказ

Український воїн з батальйону "Айдар" Станіслав "Осман" Бунятов поділився інформацією, що знає позивний причетного до злочину.

"155 обр мп дуже гнила бригада, командири в якій готові за $1300 викласти позивні, ПІБ, контакти та адреси ваших родичів. Зараз відомо позивний п***ра, який наказав відрізати голови нашим 200 і поставити на піки. Це "Пушкар", - написав "Осман".

Теги:
Україна
Росія
російська армія
Білгород
ЗСУ загиблі
воєнні злочини Росії
Курськ
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