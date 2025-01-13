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Сили логістики ЗСУ заперечили інформацію про постачання неякісних мін військовим 151-ї бригади

Ксенія Золотова
13 січня, 2025 понедiлок
21:26
Війна з Росією міни Другої світової війни

Заступник начальника центрального управління забезпечення засобами ураження озброєння командування Сил логістики ЗСУ Володимир Гребенюк заявив, що військові 151-ї окремої механізованої бригади не отримували неякісних мін, про що раніше повідомляли ЗМІ

Зміст

Про це він сказав hromadske.

Гребенюк звітував, що 13 січня у 151-й бригаді завершила працювати комісія, яка не знайшла підтверджень, що бійцям передали неякісні міни.

"Не було жодного випадку неспрацювання підривача або неправильного спрацювання. Це вже підтверджено випробуваннями", - зазначив він.

Браковані міни. Що було відомо у листопаді

Про надходження до ЗСУ вироблених Укроборонпромом бракованих мін Юрій Бутусов вперше повідомив у листопаді 2024 року.

"Чому такі міни без перевірки якості були передані у військові підрозділи - на це треба звернути увагу, дати правову оцінку", - закликав тоді правоохоронців журналіст.

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У відповідь член оборонного комітету Верховної Ради нардеп від "Слуги Народу" Федір Веніславський заявив, що всю партію неякісних мін, які потрапили в українське військо, вже повернули на склади виробників, які за власний кошт мають виготовити нові боєприпаси. Загалом обсяг бракованої продукції депутат оцінив як не критичний.

На озброєння окремих бригад Збройних Сил України й надалі надходять не придатні для використання артилерійські міни, заявив головний редактор порталу "ЦензорНет" Юрій Бутусов із посиланням на інформацію безпосередньо від військовослужбовців.
 

Теги:
Новини
Економіка
зброя
військові
ЗСУ
Юрій Бутусов
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