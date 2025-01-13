Ердоган оголосив про збільшення фінансової допомоги сімʼям з дітьми на тлі зниження народжуваності в Туреччині

Про це заявив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган, передає Bloomberg.

"Вперше в нашій історії наше літнє населення становить понад 10% від загальної кількості, тоді як наш середній вік досяг 34 років", - сказав він.

Ердоган також акцентував, що метою країни є 3 дитини у кожній сімʼї. За його словами, держава збільшить фінансову допомогу: після народження первістка сімʼя одноразово отримує 5 тис. лір ($141), за другу дитину - 1,5 тис. лір на місяць, за третю - 5 тис. лір.

Bloomberg зауважує, що у 2023 році населення Туреччини становило 85,4 млн, а співвідношення дітей у віці від нуля до 14 років впало до 21,4%, порівняно з 26,4% у 2007 році. 2025 рік Ердоган оголосив "роком сімʼї".

У матеріалі додають, що інші країни, зокрема Південна Корея, не змогли покращити ситуацію попри запровадження подібної політики.

За словами Ердогана, в межах підвищення виплат на народження дітей будуть використовувати фонд, який раніше був доступний для постраждалих від землетрусів у Туреччині в лютому 2023 року.