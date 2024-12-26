Китай активізував кампанію заохочення громадян до народження дітей через демографічну кризу, - FT

Про це повідомляє Financial Times.

Відповідно до кампанії, місцева влада у КНР звертається до незаміжніх жінок щодо їх планів мати дітей. Водночас родинам із однією дитиною пропонують кошти, аби стимулювати їх до народження інших дітей.

У матеріалі йдеться: китайським університетам рекомендують запровадити "курси кохання" для самотніх студентів, коли державні медіа оприлюднюють статті про переваги народження дітей.

Видання підкреслює, що населення в Китаї скорочується: кількість смертей перевищує народжуваність. Пекін посилює тиск на органи місцевої влади стосовно вирішення демографічних проблем.

За словами економіста Рена Цзепіна, китайське населення зараз має 3 основні тенденції: старіння, низький рівень народжуваності й низький рівень шлюбів.

"Є менше дітей і більше літніх людей. Швидкість і масштаб старіння Китаю безпрецедентні", - розповів він вітчизняним ЗМІ.

Водночас Пекін обіцяв субсидії й зменшені податки для батьків, що допомогло б зменшити витрати на виховання дітей. У жовтні державна рада Китаю оголосила про план розробки "сприятливого до народження дітей суспільства" - його подробиці не розголошують.