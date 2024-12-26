Китай активізував кампанію заохочення громадян до народження дітей через демографічну кризу, - FT
У Китаї запустили загальнонаціональну кампанію в межах боротьби з демографічною кризою, аби заохочувати самотніх громадян одружуватися й народжувати дітей
Про це повідомляє Financial Times.
Відповідно до кампанії, місцева влада у КНР звертається до незаміжніх жінок щодо їх планів мати дітей. Водночас родинам із однією дитиною пропонують кошти, аби стимулювати їх до народження інших дітей.
У матеріалі йдеться: китайським університетам рекомендують запровадити "курси кохання" для самотніх студентів, коли державні медіа оприлюднюють статті про переваги народження дітей.
Видання підкреслює, що населення в Китаї скорочується: кількість смертей перевищує народжуваність. Пекін посилює тиск на органи місцевої влади стосовно вирішення демографічних проблем.
За словами економіста Рена Цзепіна, китайське населення зараз має 3 основні тенденції: старіння, низький рівень народжуваності й низький рівень шлюбів.
"Є менше дітей і більше літніх людей. Швидкість і масштаб старіння Китаю безпрецедентні", - розповів він вітчизняним ЗМІ.
Водночас Пекін обіцяв субсидії й зменшені податки для батьків, що допомогло б зменшити витрати на виховання дітей. У жовтні державна рада Китаю оголосила про план розробки "сприятливого до народження дітей суспільства" - його подробиці не розголошують.
- Населення Китаю зменшується другий рік поспіль через низьку народжуваність та COVID-19. За даними Національного бюро статистики, загальна кількість жителів Китаю в 2023 році скоротилася на 2,08 мільйона, або на 0,15% - до 1 409 мільярда.
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