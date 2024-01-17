Населення Китаю зменшується другий рік поспіль через низьку народжуваність та COVID-19
Населення Китаю у 2023 році скорочувалося другий рік поспіль через рекордно низький рівень народжуваності та смерті від COVID-19
Про це пише Reuters.
За даними Національного бюро статистики, загальна кількість жителів Китаю в 2023 році скоротилася на 2,08 мільйона, або на 0,15% - до 1 409 мільярда.
Зазначається, що це значно перевищує скорочення населення на 850 тисяч людей у 2022 році, яке стало першим із 1961 року під час Великого голоду епохи Мао Цзедуна.
На початку 2023 року в Китаї стався загальнонаціональний сплеск COVID-19 після трьох років суворих перевірок та карантинних заходів, які значною мірою стримували вірус, доки влада різко не скасувала обмеження в грудні 2022 року.
Тоді загальна кількість смертей зросла на 6,6% до 11,1 мільйона, при цьому рівень смертності досяг найвищого рівня з 1974 року під час Культурної революції. Натомість народжуваність впала на 5,7% до 9,02 мільйона новонароджених на рік і встановила рекордно низький показник - 6,39 народження на тисячу людей.
"Народжуваність у країні стрімко падає протягом десятиліть через політику однієї дитини, яка впроваджувалася з 1980 по 2015 рік, і її стрімку урбанізацію в цей період", - пояснили журналісти.
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