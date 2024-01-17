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Населення Китаю зменшується другий рік поспіль через низьку народжуваність та COVID-19

17 січня, 2024 середа
11:05
Світ Ілюстративне фото

Населення Китаю у 2023 році скорочувалося другий рік поспіль через рекордно низький рівень народжуваності та смерті від COVID-19

Про це пише Reuters.

За даними Національного бюро статистики, загальна кількість жителів Китаю в 2023 році скоротилася на 2,08 мільйона, або на 0,15% - до 1 409 мільярда.

Зазначається, що це значно перевищує скорочення населення на 850 тисяч людей у 2022 році, яке стало першим із 1961 року під час Великого голоду епохи Мао Цзедуна.

На початку 2023 року в Китаї стався загальнонаціональний сплеск COVID-19 після трьох років суворих перевірок та карантинних заходів, які значною мірою стримували вірус, доки влада різко не скасувала обмеження в грудні 2022 року.

Тоді загальна кількість смертей зросла на 6,6% до 11,1 мільйона, при цьому рівень смертності досяг найвищого рівня з 1974 року під час Культурної революції. Натомість народжуваність впала на 5,7% до 9,02 мільйона новонароджених на рік і встановила рекордно низький показник - 6,39 народження на тисячу людей.

"Народжуваність у країні стрімко падає протягом десятиліть через політику однієї дитини, яка впроваджувалася з 1980 по 2015 рік, і її стрімку урбанізацію в цей період", - пояснили журналісти.

  • 23 грудня ВООЗ заявила про збільшення кількості випадків захворювання на COVID-19 на 52% протягом майже місяця.
  • У ВООЗ закликали продовжувати носити захисні маски і дотримуватися соціальної дистанції через зростання зараження COVID-19.

Суспільство
Китай
COVID-19
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