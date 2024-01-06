У ВООЗ відзначили зростання захворюваності на COVID і закликали повернутись до карантинних заходів
У ВООЗ закликали продовжувати носити захисні маски і дотримуватися соціальної дистанції через зростання зараження COVID-19
Про це Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус повідомив у мережі Х (Twitter).
"Захворювання дихальних шляхів, спричинені COVID-19, грипом та іншими патогенами, зростають у багатьох країнах протягом кількох тижнів, і очікується, що це продовжиться після останніх свят. Продовжуйте використовувати маски, вентиляцію та дистанцію, щоб зменшити вплив, і переконайтеся, що ви та ваші близькі зробили щеплення проти COVID-19 та грипу", - зазначив гендиректор.
Гебреєсус закликав владу країн надати доступ до надійних тестів, методів лікування та вакцин. Особливо тим, хто перебуває в "зоні ризику".
Також він рекомендує продовжувати спостереження, секвенування та звітування з метою відстеження еволюцію вірусу COVID-19, та чітко інформувати населення про ситуацію.
- 23 грудня ВООЗ заявила про збільшення кількості випадків захворювання на COVID-19 на 52% протягом майже місяця.
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