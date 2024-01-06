У ВООЗ відзначили зростання захворюваності на COVID і закликали повернутись до карантинних заходів

Про це Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус повідомив у мережі Х (Twitter).

"Захворювання дихальних шляхів, спричинені COVID-19, грипом та іншими патогенами, зростають у багатьох країнах протягом кількох тижнів, і очікується, що це продовжиться після останніх свят. Продовжуйте використовувати маски, вентиляцію та дистанцію, щоб зменшити вплив, і переконайтеся, що ви та ваші близькі зробили щеплення проти COVID-19 та грипу", - зазначив гендиректор.

Гебреєсус закликав владу країн надати доступ до надійних тестів, методів лікування та вакцин. Особливо тим, хто перебуває в "зоні ризику".

Також він рекомендує продовжувати спостереження, секвенування та звітування з метою відстеження еволюцію вірусу COVID-19, та чітко інформувати населення про ситуацію.

Respiratory illnesses from #COVID19, flu and other pathogens have been on the increase in many countries for weeks and this is expected to continue following the recent holidays.



As individuals: make sure to test and seek care when needed because COVID-19 treatments can prevent… — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 5, 2024