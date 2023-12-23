Захворюваність на COVID-19 у світі зросла на понад 50%, - ВООЗ

Про це пише відомство.

Зазначається, що у світі зафіксовано збільшення кількості нових випадків на 52% з 20 листопада по 17 грудня 2023 року в порівнянні з попереднім аналогічним періодом, коли було зареєстровано понад 850 тис. нових випадків.

Натомість кількість нових смертей зменшилася на 8% порівняно з попереднім 28-денним періодом.

"Станом на 17 грудня 2023 року у всьому світі було зареєстровано понад 772 мільйони підтверджених випадків захворювання та майже сім мільйонів смертей", - йдеться у повідомленні.