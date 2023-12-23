Захворюваність на COVID-19 у світі зросла на понад 50%, - ВООЗ
Всесвітня організація охорони здоров’я заявила про збільшення кількості випадків захворювання на COVID-19 на 52% протягом майже місяця
Про це пише відомство.
Зазначається, що у світі зафіксовано збільшення кількості нових випадків на 52% з 20 листопада по 17 грудня 2023 року в порівнянні з попереднім аналогічним періодом, коли було зареєстровано понад 850 тис. нових випадків.
Натомість кількість нових смертей зменшилася на 8% порівняно з попереднім 28-денним періодом.
"Станом на 17 грудня 2023 року у всьому світі було зареєстровано понад 772 мільйони підтверджених випадків захворювання та майже сім мільйонів смертей", - йдеться у повідомленні.
- У 10 регіонах України зафіксовано циркуляцію вірусів грипу, а за останній тиждень у країні зареєстрували 156 166 випадків захворювання на ГРВІ, грип та COVID-19.
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