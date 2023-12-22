В Україні з жовтня на ГРВІ перехворіло 1,5 млн людей: вірус циркулює в 10 регіонах, - МОЗ

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

"За останній тиждень у країні зареєстровано 156 166 випадків захворювання на ГРВІ, грип та COVID-19, із них 86 561 — серед дітей віком до 17 років. На лікування до медзакладів потрапив 4 841 українець, з яких 2 264 — діти. Зареєстровано 10 419 випадків захворювання на COVID-19: 60 — летальних, серед пацієнтів старше 30 років. Від ускладнень грипу в країні померли двоє людей. В обох випадках пацієнти не були вакциновані проти грипу та COVID-19", - зазначили в повідомленні.

МОЗ підсумувало, що з 2 жовтня до 17 грудня в Україні на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло 1,5 млн осіб, підкресливши, що зараз переважає захворюваність на COVID-19, проте з січня фахівці прогнозують збільшення випадків захворюваності на грип.

Від початку епідемічного сезону щеплення проти грипу зробили 118 846 українців. Проти COVID-19 проведено 35,7 млн щеплень. Першу дозу отримали 16,36 млн осіб, другу — 15,55 млн осіб. Перший бустер отримали 3,32 млн українців. Вакцину проти грипу, корейського або французького виробництва, які пройшли державний контроль якості, можна купити в аптеці.

У МОЗ наголошують, що щеплення проти COVID-19 - безкоштовні для населення. Вакцинуватися можна в пунктах щеплення чи в амбулаторії через запис у свого сімейного лікаря. Медики використовують вакцини Janssen (виробник Johnson&Johnson) та Comirnaty (виробник Pfizer). Зокрема, доступна вакцина проти COVID-19 для дітей з 5-річного віку (виробник Pfizer — вакцина Comirnaty для дітей). На рівні країни є 2,5 млн доз вакцин.