У трьох областях України перевищено епідпоріг захворюваності на коронавірус і грип
У Тернопільській, Житомирській і Чернівецькій областях перевищено епідпоріг захворюваності на коронавірус і грип. Там можливі певні протиепідемічні обмеження
Про це в ефірі телемарафону сказав головний санлікар, заступник голови МОЗ України Ігор Кузін.
За його словами, нині в Україні циркулюють 13 штамів COVID-19.
Серед усіх випадків захворюваності на коронавірус та грип майже 50% госпіталізацій, серед яких багато дітей, зазначив Кузін.
"У трьох областях Україні перевищено епідемічний поріг - це Тернопільська, Житомирська і Чернівецька області. Там уже показники вищі, аніж стандартні до цього періоду. Тобто ці регіони вже можуть вводити певні обмежувальні протиепідемічні заходи", - наголосив головний санітарний лікар.
Він додав, що з початку епідемічного сезону загалом уже понад 1 млн українців перехворіли на грип і коронавірус. За тиждень до лікарень госпіталізують у середньому 4200 пацієнтів. За словами Кузіна, серед усіх випадків захворюваності коронавірус зараз займає до 35%.
"За минулий тиждень від коронавірусної інфекції померло 56 осіб, у тому числі одна дитина", - заявив головний санітарний лікар.
- 29 листопада ЮНІСЕФ доставив в Україну 203 тис. доз вакцини проти штаму коронавірусу "Омікрон".
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