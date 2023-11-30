У трьох областях України перевищено епідпоріг захворюваності на коронавірус і грип

Про це в ефірі телемарафону сказав головний санлікар, заступник голови МОЗ України Ігор Кузін.

За його словами, нині в Україні циркулюють 13 штамів COVID-19.

Серед усіх випадків захворюваності на коронавірус та грип майже 50% госпіталізацій, серед яких багато дітей, зазначив Кузін.

"У трьох областях Україні перевищено епідемічний поріг - це Тернопільська, Житомирська і Чернівецька області. Там уже показники вищі, аніж стандартні до цього періоду. Тобто ці регіони вже можуть вводити певні обмежувальні протиепідемічні заходи", - наголосив головний санітарний лікар.

Він додав, що з початку епідемічного сезону загалом уже понад 1 млн українців перехворіли на грип і коронавірус. За тиждень до лікарень госпіталізують у середньому 4200 пацієнтів. За словами Кузіна, серед усіх випадків захворюваності коронавірус зараз займає до 35%.

"За минулий тиждень від коронавірусної інфекції померло 56 осіб, у тому числі одна дитина", - заявив головний санітарний лікар.