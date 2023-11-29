ЮНІСЕФ доставив в Україну 203 тис. доз вакцини проти штаму коронавірусу "Омікрон": щеплення безоплатне

Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

За словами головного санлікаря України Ігоря Кузіна, станом на 29 листопада територією України циркулює понад 13 штамів коронавірусу. Усі виявлені мутації походять від штаму "Омікрон".

ЮНІСЕФ у рамках міжнародної ініціативи СOVAX, покликаної забезпечити доступ до вакцин проти COVID-19 по всьому світу, доставив в Україну 203 тисячі доз оновленої вакцини. Вона призначена для бустерного щеплення тих, хто вже має первинний курс вакцинації.

"Вакцина буде доступна на рівні кожної області, тому закликаю усіх подбати про здоров’я та посилити імунітет, особливо людей, які входять до груп ризику – з ослабленим імунітетом чи супутніми захворюваннями, старших за 60 років", - наголосив Кузін.

Вказано, що оновлену версію вакцини Comirnaty від американської компанії Pfizer транспортуватимуть по областях та зберігатимуть спеціалісти обласних центрів контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ).

У МОЗ нагадали: в Україні вакцинація проти коронавірусу безоплатна. Щеплення можна зробити у пунктах вакцинації чи в амбулаторії через запис у свого сімейного лікаря. Доступні вакцини - Janssen від Johnson&Johnson та Comirnaty від Pfizer. Також в Україні є вакцина проти COVID-19 для дітей з 5-річного віку (виробник Pfizer - вакцина Comirnaty для дітей, одна доза якої містить втричі менше активної речовини, ніж вакцина для людей, старших 12 років).