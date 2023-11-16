За тиждень на COVID-19 захворіли 10,3 тис. людей, з них 1,2 тис. - діти
В Україні за минулий тиждень зафіксували 10 287 випадків захворювання на COVID-19. Внаслідок хвороби загинули 54 людини
Про це інформує пресслужба МОЗ.
"У 1198 дітей віком до 17 років минулого тижня підтвердили COVID-19. 337 – потребували стаціонарного лікування, 6 – у відділенні реанімації та інтенсивної терапії. Загалом минулого тижня медики зареєстрували 10 287 випадків захворювання на COVID-19 та повідомили про 54 летальні випадки серед людей старше 30 років", - йдеться в повідомленні.
У МОЗ нагадали, що ефективним методом підсилити імунітет та запобігти ускладненням в разі хвороби є вакцинація. Її в Україні проводять безплатно. Для цього потрібно прийти в пункт щеплення або записатися на вакцинацію в амбулаторії у сімейного лікаря. Наразі людей щеплять вакцинами "Janssen" від "Johnson&Johnson" та "Comirnaty" від "Pfizer". Для дітей можливість вакцинації доступна з 5-річного віку, для них створена спеціальна вакцина.
Загалом за тиждень, з 6 жовтня по 12 листопада, в Україні зафіксували 142 643 хворих на ГРВІ, грип та коронавірус. З них 77 291 – діти віком до 17 років. Найбільше випадків захворювання зареєстрували на Тернопільщині, Житомирщині, Івано-Франківщині, Полтавщині та в Чернівецькій області.
- У той же час у трьох Рокитнівських та Борівському ліцеях на Рівненщині виявили випадки захворювання учнів на скарлатину. Школи продовжують працювати у штатному режимі. У закладах освіти посилено протиепідемічні заходи.
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