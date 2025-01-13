"Немає юридичних підстав цього не робити": експерт з енергетики Омельченко про те, чи може Україна припинити транзит російської нафти

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Ну ми ж бачимо, що європейці самі санкції накладають, вже давно наклали на Росію. Тобто зрозуміло, що якщо вони самі санкції наклали на Росію, то і Україна може ці санкції накласти. Ну, там було виключення Угорщина і Словаччина, але знов таки по цій угоді про Асоціацію і про енергетичне співтовариство ніде не сказано, що під час широкомасштабної агресії Україна має надавати послуги з транзиту країні-агресору. Ніде це не сказано, це по суті форс-мажор, обставина непереборної сили, і в кожному контракті міжнародному такий є пункт відповідний. І тому Україна, на мій погляд, спокійно може користуватися цим пунктом і припиняти постачання транзиту, оскільки війна є війна, і країна-жертва агресії не зобов’язана надавати послуги з транзиту нафти, чи давати заробляти гроші на цю війну агресору проти самих себе, нема такого ніде в міжнародному праві", - зазначив він.

Володимир Омельченко зауважив, що Україна не має юридичних підстав не припинити транзит російської нафти.

"Тому можна, на мій погляд, спокійно переривати транзит, немає ніяких юридичних підстав цього не робити. Я змалював загальну юридичну правову картину цього питання. Але, безумовно, що тут потрібна ще більш детальне опрацювання цього питання юридичними відповідними компаніями. Але те, що ситуація абсурдна, коли ми надаємо Росії під час війни мільярди доларів заробляти за які вони продовжують війну і нас обстрілюють, вбивають наших солдатів і наших громадян, це, мені здається, аморально абсолютно", - додав експерт.