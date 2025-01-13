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Головна Війна з Росією "Немає юридичних підстав цього не робити": експерт з енергетики Омельченко про те, чи може Україна припинити транзит російської нафти
Ексклюзив

"Немає юридичних підстав цього не робити": експерт з енергетики Омельченко про те, чи може Україна припинити транзит російської нафти

Марина Клюєва
13 січня, 2025 понедiлок
16:43
Війна з Росією Нафта

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко вважає, що Україна може перервати транзит російської нафти через свою територію

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Ну ми ж бачимо, що європейці самі санкції накладають, вже давно наклали на Росію. Тобто зрозуміло, що якщо вони самі санкції наклали на Росію, то і Україна може ці санкції накласти. Ну, там було виключення Угорщина і Словаччина, але знов таки по цій угоді про Асоціацію і про енергетичне співтовариство ніде не сказано, що під час широкомасштабної агресії Україна має надавати послуги з транзиту країні-агресору. Ніде це не сказано, це по суті форс-мажор, обставина непереборної сили, і в кожному контракті міжнародному такий є пункт відповідний. І тому Україна, на мій погляд, спокійно може користуватися цим пунктом і припиняти постачання транзиту, оскільки війна є війна, і країна-жертва агресії не зобов’язана надавати послуги з транзиту нафти, чи давати заробляти гроші на цю війну агресору проти самих себе, нема такого ніде в міжнародному праві", - зазначив він. 

Володимир Омельченко зауважив, що Україна не має юридичних підстав не припинити транзит російської нафти. 

"Тому можна, на мій погляд, спокійно переривати транзит, немає ніяких юридичних підстав цього не робити. Я змалював загальну юридичну правову картину цього питання. Але, безумовно, що тут потрібна ще більш детальне опрацювання цього питання юридичними відповідними компаніями. Але те, що ситуація абсурдна, коли ми надаємо Росії під час війни мільярди доларів заробляти за які вони продовжують війну і нас обстрілюють, вбивають наших солдатів і наших громадян, це, мені здається, аморально абсолютно", - додав експерт.

  • У Верховній Раді 7 січня зареєстрували законопроєкт про заборону транзиту російських нафти та газу через територію України під час воєнного стану. Проте він не стоїть на порядку денному.
  • 10 січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що транзит Україною нафти з РФ здійснюється відповідно до положень договору до Енергетичної хартії та угоди про Асоціацію з ЄС щодо забезпечення свободи транзиту.
Теги:
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Суспільство
Світ
Україна
Росія
ЄС
Європа
нафта
санкції проти Росії
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