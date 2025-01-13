Щоб вас "уважалі", пані Кадочникова, треба хоч трохи поважати країну
Я думаю, Ларисі Кадочниковій тяжко прийняти, що того, зросійщеного, "корєнного", Києва, де говорити українською було соромно, а російською — модно, вже не існує*
Тому весь її епатаж і поза декабристки, яку катують українською мовою, глибоко комічний і тупий в сучасних умовах.
"Развє я нєдостаточно сдєлала для страни, чтоби мєня уважалі?", – пафосно запитує акторка Кадочникова у зали малоросів, які кричать їй "Браво!".
Звичайно, нєдостаточно пані Кадочникова. Все що ви робили, ви робили не для "страни", а для себе.
Ви грали ролі в кіно і жили з відомими й впливовими чоловіками не для "страни", а для себе, любимої. Щоб смачно їсти, жити в центрі Києва, щоб вас обслуговувала прислуга, щоб відпочивати на кращих курортах.
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Ваша робота нічим не відрізняється від роботи прибиральниці, бо і ви, і вона заробляєте собі на хліб, як вмієте. Тільки прибиральниця не кричить, що витирає пил заради країни й тепер їй всі винні, бо в неї є мізки, і вона розуміє, що це тупо.
Щоб вас уважалі, пані Кадочникова, треба хоч трохи поважати країну, в яку ви приїхали жити своє найкраще життя. Треба розуміти, що хтось втратив рідних на війні, й чути вашу рускую рєчь зі сцени їм неприємно.
Але ж вам це по барабану, бо українкою ви так і не стали.
*Публікується зі збереженням стилю автора
Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.
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