Тому весь її епатаж і поза декабристки, яку катують українською мовою, глибоко комічний і тупий в сучасних умовах.

" Развє я нєдостаточно сдєлала для страни, чтоби мєня уважалі? ", – пафосно запитує акторка Кадочникова у зали малоросів, які кричать їй "Браво!".

Звичайно, нєдостаточно пані Кадочникова. Все що ви робили, ви робили не для "страни", а для себе.

Ви грали ролі в кіно і жили з відомими й впливовими чоловіками не для "страни", а для себе, любимої. Щоб смачно їсти, жити в центрі Києва, щоб вас обслуговувала прислуга, щоб відпочивати на кращих курортах.

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Ваша робота нічим не відрізняється від роботи прибиральниці, бо і ви, і вона заробляєте собі на хліб, як вмієте. Тільки прибиральниця не кричить, що витирає пил заради країни й тепер їй всі винні, бо в неї є мізки, і вона розуміє, що це тупо.