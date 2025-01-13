ЗСУ отримали від Німеччини найсучасніший у світі зразок САУ. Колонка Сергія Згурця

Допомога ЗСУ від Німеччини

Сьогодні, 13 січня, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у рамках посилення української артилерії передав нашим захисникам першу колісну гаубицю RCH-155. Це відбулося у німецькому місті Кассель, де розташовані виробничі потужності концерну KNDS. Це об'єднання німецького підприємства Krauss-Maffei Wegmann і французького підприємства Nexter.

САУ RCH-155, фото: inforesist

Армія України стане першим користувачем цієї найновішої артсистеми, яку компанія описує як найсучаснішу у світі колісну гаубицю, яка дозволяє вести вогонь навіть під час руху. Вона оснащена безпілотною баштою з гаубицею калібру 155 мм. До речі, така ж довжина ствола, як і на Panzerhaubitze 2000, що вже використовується українськими військовими. RCH-155 може вести вогонь на дальність 40-50 км звичайними снарядами, а якщо використовувати найсучасніший Vulcano, то аж до 70 км.

Екіпаж цієї надсучасної автоматизованої гаубиці складається лише з двох осіб, і фактично в Збройних Силах України будуть дві таких найсучасніших гаубиці - німецька RCH-155 і шведська Archer. Але якщо Archer вже воює у наших бойових порядках, то німецька RCH-155 з'явиться дещо пізніше. Перші шість гаубиць будуть на території Німеччини використовуватися нашими військовими для опанування та підготовки.

Загалом Німеччина обіцяє поставити нам 54 таких САУ, після цього їх буде закуповувати німецький бундесвер. Не виключаю, що ці гаубиці будуть допрацьовувати, тому що досвід бойових дій завжди показує, що нові зразки озброєння, проходячи випробування війною, потім допрацьовуються. Думаю, що тоді й наша армія, і бундесвер отримають ще більш досконалий зразок такої техніки, хоча це найбільш сучасний зразок САУ, який сьогодні є у світі, паралельно з рішеннями від Швеції з САУ Archer.

Також нагадаю, що Німеччина постачає нам боєприпаси для таких САУ, зокрема компанія Rheinmetall постачає низку снарядів Vulcano для техніки, яка знищує російські "шахеди".

Ураження командних пунктів ворога

А наші військові не менш вдало знищують російські командні пункти. За три останні тижні було щонайменше сім уражень різних командних пунктів від рівня бригади до рівня корпусу й армії. 12 січня було повідомлення, що знищено командний пункт 2-ї загальновійськової армії, тобто завдано удару по командному пункту противника. 2-га загальновійськова армія веде бойові дії на Покровському напрямку.

А перед цим, 8 і 10 січня, був завданий удар по командних пунктах 8-ї армії військового округу Росії у місті Харцизьк, де 8-ма армія керує зусиллями ворожих сил на Курахівському напрямку. Удар 10 січня по 3-му армійському корпусу - це удар по пункту управління корпусом, який веде наступальні дії в напрямку Часового Яру.

Перед тим так само активно завдавалися удари по командних пунктах російських бригад морської піхоти на Курському напрямку. Зокрема, тричі було завдано удару по командних пунктах 810-ї бригади морської піхоти, також по командному пункту 76-ї дивізії російських військ у Льгові Курської області. Всі ці удари впливають на керованість ворожих сил.

Ситуація на фронті

Ворог зараз намагається продавити нашу оборону насамперед на Покровському напрямку. Також досить активно противник діє навколо Часового Яру та у Торецьку.

Наразі окупант фактично повністю знищив Торецьк, але місто на північному заході обороняється нашими військовими. Також захищається ще шахта Торецька, і зараз десь у межах 20% місто перебуває під контролем Збройних Сил України, хоча важко сказати, тому що майже всюди відбуваються бойові дії в самому місті.

Вже сьомий місяць, починаючи з червня, тривають міські бої в Торецьку, але цікаво, що насправді оборона Торецька була побудована таким чином, що ворог не зміг обійти це місто з флангів, тому намагається фронтальними атаками з максимальними для себе втратами просуватися і по виробничій забудові, зараз за межами цієї забудови, але це було пов'язано зі значними втратами для противника.

Євген Алхімов, пресофіцер 28-ї окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу з Торецького напрямку, розповів, що за минулий тиждень збільшилася кількість ворожих штурмів з залученням як особового складу, так і техніки. Захисники 28-ї ОМБр тримають лівий фланг, противник намагався йти у лобову атаку, але нічого у нього не вийшло. У зоні відповідальності бригади територіальних змін немає. Оборонні позиції зроблені таким чином, щоб унеможливлювати просування російських окупантів, тобто наша піхота може швидко змінювати свої позиції. Якщо ворог б'є в лоб або робить спроби обійти наші позиції, то все одно знищується перехресним вогнем.

Пресофіцер 28-ї ОМБр прокоментував відео, на якому можна бачити складнощі боїв у міській забудові. Там дотепер залишаються цивільні, під яких ворог маскується з метою проведення розвідки, мінування або якихось диверсійних дій. Адже ця частина Торецька, яка напроти наших позицій, зараз окупована, тому загарбник використовує всі можливі методи. На відео бачимо, можливо, так званих верблюдів, це бійці, на яких по максимуму навішують боєкомплект, якісь припаси. Їхнє завдання – якомога далі зайти, щоб зробити закладку для подальшого ворожого штурму. Був випадок, коли людина у цивільному одязі з мішком за плечима ходила по дорозі, потім дістала протитанкові міни та почала мінувати дорогу. Такі випадки непоодинокі, тому дронщики постійно за цим слідкують. Варто бути обережними, бо вони маскуються під цивільних, відповідно, перед тим, як їх атакувати, треба переконатися та підтвердити, що це ворожа ціль.

Військовослужбовець зазначив, що зараз тактика окупантів змінилася, вони намагаються за допомогою техніки швидше дістатися якомога ближче до позицій, після чого техніка відкочується або веде загороджувальний вогонь, а потім штурмова група йде в атаку. Буквально сьогодні, 13 січня, був знищений БТР-82, який намагався прикривати штурмову групу противника, але вони підірвалися на власній протитанковій міні, а потім їх вже наші дрони добили. Щодо КАБів, то їх ворог використовує зараз не в такій кількості як раніше, бо декілька місяців тому скидалося 7-8 авіабомб, а зараз не більше 1-2.

Алхімов зауважив, що активізація дій противника на Торецькому напрямку вже почалася: якщо раніше один штурм був на кілька днів, то зараз стабільно - штурм щодня. А буває і 2-3 штурми відбуваються на різних позиціях. Тобто видно, що командування окупантів зацікавлене, щоб пройти якось нас, але поки це загарбнику не вдається. Бої стають інтенсивнішими. Українські оборонці все роблять, про що свідчить результат – все стабільно, де стоїть 28-ма ОМБр.

Після слів пана Євгена нагадаю, що ця бригада тримає досить ефективно оборону на лівому фланзі Торецька і забезпечила умови, в яких противник не зміг здійснити свої звичайні тактичні прийоми з флангів, аби охопити місто. Розуміємо, що Торецьк повністю зруйнований, йдуть бойові дії у самому місті, яке є "сірою зоною".

На північному заході місто обороняється. Також нашими військовими контролюється шахта Торецька, яка є високим об'єктом і дозволяє здійснювати корегування вогню нашої артилерії та використання дронів. Але у будь-якому разі бачимо зі слів пресофіцера 28-ї ОМБр, що ворог зі всіх сил намагається потіснити нашу оборону. Якщо українські війська відійдуть з Торецька, розуміємо, що противника за це заплатить колосальну ціну. І зараз це є елементом війни на виснаження.