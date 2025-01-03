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На Торецькому напрямку солдати РФ перевдягаються у цивільних та обходять позиції ЗСУ, - військовий

Дар'я Куркіна
3 січня, 2025 п'ятниця
22:50
Війна з Росією російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор

Російські військові на Торецькому напрямку переодягаються у цивільних та обходять передові позиції українських захисників. Потім окупанти мають на меті підірвати будинки де ЗСУ тримають оборону

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Про це сказав командир мінометної батареї президентської бригади Михайло на позивний Мозок в етері Суспільне Новини.

"Насправді вже непоодинокі доповіді та наших і суміжників, про те що були помічені й ліквідовані вороги, які просочились скрізь наші порядки перевдягаючись в місцевих і очікували підходу основних сил", - розповів він.

Після цього загарбники або чекають підкріплення, або ж проносять із собою протитанкові міни, щоб підірвати будинки, у яких українські військові тримають оборону. За словами командира батареї, на Торецькому напрямку ця тактика росіян доволі розповсюджена.

"Частина військовослужбовців - це колишні ув'язнені. Їм задача ставиться, проносити протитанкові міни, і закинути в район наших вогневих позицій, коли бійців не вдається вибити під час звичайних боїв. Вони намагаються підірвати будівлі в яких знаходяться наші хлопці", - додав військовий. 

Водночас він зауважив: малі піхотні групи росіян намагаються обходити та штурмувати позиції під прикриттям туману.

  • 30 грудня Євген Ієвлєв, військовослужбовець ЗСУ, зазначив, що в Торецьку багато промислових об'єктів, в яких українські захисники облаштували свої позиції, тому ворогу набагато важче просуватися по місту.
Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
Донеччина
окупанти
Військові новини
Торецьк
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