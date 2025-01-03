На Торецькому напрямку солдати РФ перевдягаються у цивільних та обходять позиції ЗСУ, - військовий

Про це сказав командир мінометної батареї президентської бригади Михайло на позивний Мозок в етері Суспільне Новини.

"Насправді вже непоодинокі доповіді та наших і суміжників, про те що були помічені й ліквідовані вороги, які просочились скрізь наші порядки перевдягаючись в місцевих і очікували підходу основних сил", - розповів він.

Після цього загарбники або чекають підкріплення, або ж проносять із собою протитанкові міни, щоб підірвати будинки, у яких українські військові тримають оборону. За словами командира батареї, на Торецькому напрямку ця тактика росіян доволі розповсюджена.

"Частина військовослужбовців - це колишні ув'язнені. Їм задача ставиться, проносити протитанкові міни, і закинути в район наших вогневих позицій, коли бійців не вдається вибити під час звичайних боїв. Вони намагаються підірвати будівлі в яких знаходяться наші хлопці", - додав військовий.

Водночас він зауважив: малі піхотні групи росіян намагаються обходити та штурмувати позиції під прикриттям туману.